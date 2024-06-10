İstanbul'da huzurevinde skandal görüntüler! Yaşlılara eziyet eden çalışan tutuklandı

İstanbul Kavacık'ta bir huzurevinde yaşlılara eziyet eden kişi tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucunda şüpheli huzurevi görevlisi olduğu belirlendi.

HUZUREVİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İstanbul Kavacık'taki bir huzurevinde skandal görüntüler kaydedildi. Huzurevindeki bir çalışan, yaşlılara eziyet etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet harekete geçti.

EZİYET EDEN HUZUREVİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kavacık'ta bir huzurevinde şiddet görüntüleri" başlığıyla yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme sonucu eziyet eden kişinin huzurevi görevlisi olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı. Açıklamaya göre emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından "eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.