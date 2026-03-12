Haberler

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tek şeritte heyelan nedeniyle oluşan toprak yığını temizlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Ekipler, yol temizliği ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından karşı yönde oluşturulan tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanan İstanbul- İzmir Otoyolu, ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatan toprak ve kaya parçalarının temizliği için iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüldü.

Ekipler, heyelanın başladığı üst bölümde kontrollü kazı yaptı, yol kenarında biriken toprağı da kaldırdı.

Yamaçta bulunan çam ağaçlarını güvenli alanlara taşıyan ekipler, heyelan riski bulunan bölgeyi tıraşlayarak düzenledi.

Heyelanın başlangıç noktasında ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Otoyoldaki bariyerleri de yenileyen ekipler, olası risklere karşı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otoyol trafiğe açıldı.

Olay

Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde 18 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılmıştı.

Ekipler, yolun temizliği ve güvenliğinin sağlanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimde aday olacak mı? Sadettin Saran'dan açıklama

Seçimde aday olacak mı? Saran'dan açıklama var
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz

Trump'ın tehdit ettiği Avrupa ülkesinden rest
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan görülmemiş Fenerbahçe itirafı
Seçimde aday olacak mı? Sadettin Saran'dan açıklama

Seçimde aday olacak mı? Saran'dan açıklama var
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin