AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Pazar günü karla karışık yağmur ve Pazartesi günü kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kent genelinde fırtına da etkili oluyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Kent genelinde günboyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.

PAZARTESİ GÜNÜ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

Akom Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı da yaptı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. AKOM Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu.

