İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında terminalde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Terminalin dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Yolcular ve çalışanlar, 66 kişilik senfoni orkestrasının konseriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla İGA tarafından düzenlenen etkinliklerde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Terminalin her yanı Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleriyle süslendi. İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tören düzenlendi. Törende konuşan İGA CEO vekili Selahattin Bilgen, Cumhuriyet Bayramı'nı; yolcularla, çalışanlarla kutlamanın gururunu ve memnuniyetini duyduğunu belirtti.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TEMİNATI CUMHURİYETİMİZİN 100. YAŞINI KUTLUYORUZ"

Bilgen, "Her geçen gün gücüne güç katan Türkiye'mizin kadim değerlerini daha da yücelten, koruyan, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutluyoruz. Hep birlikte nice 100 yıllara. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ülkemizin milli bağımsızlığının korunması ve güçlenmesi için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet çok zor şartlar altında bir hayale tutunan aziz milletimizin tutkusuyla, inancıyla kuruldu" dedi.

Konuşmasında İstanbul Havalimanı'nın açılışının da 2018 yılında 29 Ekim'de yapıldığını anımsatan Bilgen, şunları söyledi:

"Havalimanımızda inşaat aşamasından açılış törenine; açılıştan da tam kapasiteyle operasyonlarımıza geçiş sürecine kadar farklı aşamalarda pek çok zorluklarla mücadele ettik ve bugünlere geldik. Pandeminin ardından dünyada en hızlı toparlanan ve eski günlerine dönen havalimanımızda yolcu sayısında üç yıldır üst üste Avrupa'nın zirvesinde devam ediyoruz. Benzersiz mimarimiz, güçlü alt yapımız, üstün teknolojimiz; her şeyden önce gurur duyduğumu insan kaynağımız ve sunduğumuz üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri olmuş durumda. İGA İstanbul Havalimanı ailesi olarak bir hayali gerçek kılmak için azimle yılmadan omuz omuza çalışmanın ne demek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Ülkemizin bu özel gününde 29 Ekim'de cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı'nın 5'inci İGA ailesinin de 10'uncu yıl dönümünü aynı şekilde kutluyoruz. Bunun gururunu hep birlikte paylaşıyoruz."

SENFONİ ORKESTRASININ KONSERİ

Daha sonra Selahattin Bilgen ve yetkililer, Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırlanan pastayı birlikte kestiler. Tören daha sonra 66 kişilik senfoni orkestrasının konseriyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı kapsamında renkli gösterilere de ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlar giden yolcu bölgelerinde canlı müzik performansları sunuldu. Klasik eserlerin, film müziklerinin seslendirilmesinin yanı sıra çello ve keman performanslarına da yer verildi.

Ayrıca terminalde bando ekiplerinin gerçekleştirdiği fener alayı, cumhuriyet eserlerine çalarak yolcuları coşturdu. Yolculara Türk bayrakları dağıtıldı.