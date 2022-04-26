İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yapılan saldırının faili yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) binası önüne patlayıcı bomba bırakan terörist, polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

SOYLU'DAN POLİS TEŞKİLATINA TEBRİK

Bakan Soylu sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "21 Nisan günü saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun konuyla ilgili paylaşımı

SALDIRIDA YARALANAN OLMADI

21 Nisan günü Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ KADINININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.