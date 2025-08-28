İstanbul Devlet Opera ve Balesi Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği'nde Sahne Aldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği'nde Sahne Aldı
Güncelleme:
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Hakkari'de düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliğinde 'Mezopotamya Güneşi' konserini verdi. Farklı kültürlerin ezgilerinin sergilendiği konserde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Hakkari'de sahne aldı.

Bulvar Caddesi eski belediye binası önünde sahne alan orkestra, "Mezopotamya Güneşi" başlıklı konserle müzikseverlerle buluştu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, farklı kültürlerin ezgileri bir araya getirilerek, Anadolu'nun çok sesliliğini yansıtan bir sahne performansı sergilendi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
