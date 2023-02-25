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Deprem sonrası kayıtlara "Ölü" olarak geçen vatandaş, hatanın düzeltilmesi ile rahat bir nefes aldı

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İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremde Diyarbakır'da hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle, kayıtlara 'ölü' olarak geçmişti. Hatanın düzelttiğini söyleyen Nejat Özçelik, "Dün gece nüfus müdürlüğünde görevli olduğunu belirten bir kişi aradı. Hatanın düzeltildiğini, sistemde normale döndüğünü söyledi. Gece saatlerinde e-devlet sistemime, banka hesaplarıma girebildim" dedi.

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremlerde Diyarbakır'da 9 Şubat'ta hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini öğrendi.

TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA ÖĞRENDİ

Özçelik'e geçen salı günü trafik kontrolü sırasında nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü bildirildi. Bu bilgi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Özçelik, karakola giderek bilgi almak istedi. Karakolda parmak izi kontrolü yapılan Nejat Özçelik'in kimliği teyit edildi. Ölen akrabasının ismiyle olan benzerliği nedeniyle kayıtlarda bir hata yapıldığı anlaşıldı. Özçelik, Nüfus Müdürlüğüne giderek hatanın düzeltilmesini talep etti. Dün akşam Nüfus Müdürlüğünden gelen telefonla hatanın düzeltildiğini öğrenen Nejat Özçelik, yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

Deprem sonrası kayıtlara 'Ölü' olarak geçen vatandaş, hatanın düzeltilmesi ile rahat bir nefes aldı

GECE SAATLERİNDE SİSTEME GİREBİLDİ

Nejat Özçelik durumun düzeltilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 15 gündür yaşadığımı kanıtlamaya çalışıyordum. Dün gece nüfus müdürlüğünde görevli olduğunu belirten bir kişi aradı. Hatanın düzeltildiğini, sistemde normale döndüğünü söyledi. Gece saatlerinde e-devlet sistemime, banka hesaplarıma girebildim. Hastaneyi aradım randevu alabilmek için, Pazartesi gününe randevu aldım. Daha öncesinden ölü olarak göründüğüm için randevu alamıyordum. Yaşadığım kanıtlandı. Yetkililere durumu düzelttikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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