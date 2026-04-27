İstanbul'dan Ankara'daki Madencilere Destek Eylemi

(İSTANBUL) Türkiye İşçi Partili gençler Beşiktaş'ta baretli oturma eylemi yaptı, Ankara'da eylemlerine devam eden Doruk Madencilik işçilerine destek verilen eylemde "Biz biliyoruz yandaş patronun nereye güvendiğini, kime güvendiğini, neden işçinin haklarını ödemediğini" ifadeleri kullanıldı. Eyleme çevrede bulunan bazı yurttaşlar da alkışlarla destek verdi.

Beşiktaş Meydanı'nda akşam saatlerinde baretli oturma eylemi gerçekleştirildi. Ankara'da 2 haftadır direnişlerine devam eden Doruk Madencilik işçilerine destek amacıyla düzenlenen eyleme çevredeki bazı yurttaşlar da katıldı. Eylemde bir konuşma yapan Türkiye İşçi Partili öğrencilerin İstanbul Sorumlusu Burak Siperli "Bir avuç patronun kölesi olacak mısın olmayacak mısın? Bir avuç kendini bilmez, haysiyetsiz yandaş patron, bu ülkenin emekçisin, bu ülkenin madencisinin, gencinin haysiyetine çökecek mi çökmeyecek mi?" sorusunu yöneltti.

Siperli, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İstanbul'da hayat devam ediyor. Ama Ankara'da bir ekmek kavgası devam ediyor. Buna bir ekmek kavgası diyoruz ama yalnızca bir ekmek kavgası değil. Ankara'dan İstanbul'a uzanan, İzmir'e uzanan, Antalya'ya uzanan onurlu, haysiyetli bir yaşamın kavgasının çağrısı. Biz bu çağrıyı duyuyoruz. O çağrı bize şunu söylüyor: Bir avuç patronun kölesi olacak mısın olmayacak mısın? Bir avuç kendini bilmez, haysiyetsiz yandaş patron, bu ülkenin emekçisin, bu ülkenin madencisinin, gencinin haysiyetine çökecek mi çökmeyecek mi?"

Biz tarafımızı biliyoruz. Ankara'da tam 16 gündür Doruk Maden işçileri direniyor, 8 gündür açlık grevindeler. Ödenmemiş maaşları ödensin diye, alın terinin hakkı ödensin diye. Yandaş patron ne diyor? '36 milyon TL'yi ödedik, gerekli olanları daha sonra da ödeyeceğiz', diyor. İşçiler haklarının ödenmediğini dile getiriyor. Biz biliyoruz yandaş patronun nereye güvendiğini, kime güvendiğini, neden işçinin haklarını ödemediğini. Eski AKP milletvekili olacaksın, paranı cukkalayacaksın oradan, büyüteceksin.

"Emekçi bugün Ankara'da yerde, açlık grevinde çocuğuyla beraber açlığı paylaşıyor"

Emekçinin bir sonraki maaşını da gasp edeceksin. Yıllardır maaşını, kıdem tazminatını vermeyeceksin ve hiçbir şey olmayacak sana. Hakkını isteyen, 3 yıldır maaşını alamayan emekçi 'Ben maaşımı istiyorum' dediği zaman, Ankara'da polis barikatların arkasında duracak, polisler biber gazı sıkacak, yürüyemeyeceksin diyecek, patron kırmızı halıyla karşılanacak. Eski AKP milletvekili sonuçta, patronların devleti bu da. Oh ne ala. Emekçi nerede? Emekçi bugün Ankara'da yerde, açlık grevinde çocuğuyla beraber açlığı paylaşıyor. Lanet olsun böyle düzene.

Biz sınıfımızı seçiyoruz. Bu memleketin gençleri olarak, madencinin bugününün bizim de bugünümüz olduğu, bizim yarınımız olduğunun bilincindeyiz. Güvencesiz stajlarla, bizi bekleyen belirsiz gelecekle... Bunun için Ankara'nın çağrısını burada taşıyoruz. Biz madenciler hakkını alana kadar burada olacağız. Madenciye hakkını verene kadar burada olacağız..."

Oturma eyleminde Türkiye İşçi Partili gençlerin sözcüsü Ilgaz Özer de bir konuşmak yaparak gençliğin madencilere desteğini iletti. Özer şöyle konuştu:

"Maden işçileri sadece ama sadece, hakkı olan maaşlarını ve tazminatlarını almak için Ankara'da 1 haftadır açlık grevindeler. Bu ülkede emekçiler neden hakkı olanı, alnının terinin hakkını almak için bedenlerini açlığa yatırmak zorundalar bunu soruyoruz. Neden hak ettiğimiz paraları almak için direnmek, mücadele etmek zorundayız?"

Ama lafın gelişi soruyoruz, çünkü nedenini çok iyi biliyoruz. İşçiler direniyorlar çünkü bir grup patron, bir grup holding haklarımı çalmakta ısrarcı. Onlar daha zengin olsun, onların kasaları dolsun diye biz sürekli direnmek mücadele etmek zorundayız. Bir avuç patron arkasına iktidarı almış, alın teriyle, onuruyla geçinen tüm gençlere, işçilere, emekçilere adeta savaş açmış durumda.

Buradan sesleniyoruz, madem siz Ankara'da direnen işçilere gaz sıkıyorsunuz, copluyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz o zaman biz de onların sesini duyurmak için bulunduğumuz her meydanda, her sokakta, her okulda 'Maden işçisinin hakkını verin' demeye devam edeceğiz. Siz patronlardan, holdinglerden, para babalarından tarafsınız; biz, her depremde yardıma koşan, Soma'da, Ermenek'te katlettiğiniz madencilerden tarafız."

Kaynak: ANKA