İstanbul'daki "VEX Robotics Türkiye Şampiyonası" sona erdi

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), Intechne ve Educat işbirliğiyle düzenlenen dünyanın en büyük robotik organizasyonu unvanına sahip VEX Robotics'in Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte 2 gün boyunca, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 robot takımı, ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na (VEX Worlds) katılabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kazanan takımlar, ABD'nin St. Louis şehrinde düzenlenecek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, dünyanın en büyük robotik turnuvası VEX Robotics World Championship'te, Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Lise (VEX V5) ve İlkokul, Ortaokul (VEX IQ) olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen ve 3 bin 500'ü aşkın öğrencinin katıldığı şampiyonada, YETEV'e bağlı Yenidoğu Okulları öğrencileri çifte başarı elde etti. Yenidoğu Okulları "MEKATRON" takımı "Innovate Award" ödülünü kazanarak, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederken, "ÇeriBots" takımı ise "Build Award" ödülünün sahibi oldu.

VEX IQ İlkokul kategorisinde, "Şişli Bilsem Robotics Junior" takımı "Excellence Award" ödülünü, "KoçVexJr." takımı "Teamwork Champion" ödülünü, "IOROBOT JR" takımı ise "Teamwork Champion" ödülünü aldı.

VEX IQ Ortaokul kategorisinde, "Biga Açı Tech" takımı "Excellence Award" ödülünü, "Liv·e: Moon Vex" takımı "Teamwork Champion" ödülünü, "Turtle Robotics" takımı "Teamwork Champion" ödülünü, "HUNTERS ROBOTICS JUNIOR" takımı "Design Award" ödülünü, "MEKATRON" takımı da "Innovate Award" ödülünü kazandı.

VEX V5 Lise kategorisinde, Özel Zafer Koleji'nden "ROBOVICTORY" takımı "Excellence Award" ödülünü, İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik anadolu Lisesi'nden "MARIO" takımı "Tournament Champions" ödülünü, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "RobotIST Jr." takımı "Tournament Champions" ödülünü, Bahçeşehir Vizyon Anadolu Lisesi'nden "ORION" takımı "Design Award" ödülünü, İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "IOROBOT" takımı "Robot Skills Champion" ödülünü alarak Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

"Geleceği okuyan değil, geleceğe yön veren öğrenciler yetiştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, dünyada robotik, yapay zeka ve otomasyon alanındaki gelişmelere dikkati çekti.

Bugün dünyada üretimden sağlığa, savunma sanayinden günlük yaşama kadar pek çok alanda robotik teknolojilerin etkisinin giderek arttığını belirten Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Geleceğin mesleklerinin önemli bir bölümünün mühendislik, yazılım ve yapay zeka temelli olacağı öngörülüyor. Biz de öğrencilerimizi geleceği okuyan değil, geleceğe yön veren gençler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Okullarımızda uyguladığımız robotik ve kodlama çalışmalarımızla çocuklarımız sadece teknik bilgi öğrenmiyor, disiplinli çalışmayı, takım ruhunu, proje yönetimini ve analitik düşünmeyi de deneyimliyorlar. Takımlarımızın aldığı bu ödüller de eğitim yaklaşımımızın sahadaki somut bir sonucudur."

Tüfekçi, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek olmanın ayrı bir sorumluluk taşıdığını ifade ederek, "Dünya Şampiyonası'na katılacak olmaları hem öğrencilerimiz hem de ülkemiz adına büyük bir motivasyon kaynağı. Onların küresel ölçekte yarışacak özgüvene ve donanıma sahip olmaları bizi son derece mutlu ediyor. Biz çocuklarımıza sadece yarış kazanmayı değil, dünya ile rekabet edebilecek vizyonu kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elde edilen başarının arkasında yoğun emek, sabır ve inanç olduğunu kaydeden Tüfekçi, "Bu süreçte emeği olan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi gönülden tebrik ediyorum. Onların heyecanını ve mutluluğunu paylaşmak bizim için en büyük kazanımdır." ifadelerini kullandı.