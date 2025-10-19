İstanbul'daki Tarihi Sur Kalıntıları Tehlike Saçıyor

FATİH'teki Kennedy Caddesi'nde tarihi surların üzerinde yapılan ve 10 ay önce tahliye edildikten sonra yıkımı yarım bırakılan kaçak yapı, esnafı ve bölgeden geçenleri tedirgin ediyor. Yağmurda ve fırtınada parçaları dökülen yapının tehlike oluşturduğunu söyleyen esnaf Hüseyin Akarsu, "Biz burada bir çare bulunmasını istiyoruz. Gelip geçen yabancı misafir çok. Duruyorlar, resim çekiyorlar. İnanın utanıyoruz. Yabancı misafirlerden biz utanıyoruz. Çünkü harabe halinde. Sultanahmet gibi bir yerde, Kennedy Caddesi üzerinde, sahilde böyle bir yerin yıkık dökük olması, bakımsız olmasından biz şahsen utanıyoruz" diyerek çözüm istedi. Şikayet üzerine gelen İBB ekipleri surlarda hasar tespit çalışması yaptı.

İstanbul'un en işlek sahilyollarından Kennedy Caddesi'nde, tarihi surların üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 ay önce tahliye edilen yapı kaderine terk edildi. Kepçeyle yıkımına başlanmasına rağmen altında tarihi yapı olduğu için tamamen kaldırılamayan bina kalıntıları, hem çevredeki işletmeler hem de her gün bölgeden geçen yüzlerce turist için tehlike oluşturuyor. Atıl haldeki görüntüsü ise turizm açısından kötü bir izlenim bırakıyor.Çevredeki bir kafede çalışan Hüseyin Akarsu, yıllardır yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu duvarın yıkılması için canımız tehlikede. Burada çay ocağımızda oturuyoruz. Yağmur yağdığında, rüzgar hızlı estiğinde taşlar dökülüyor.Gördüğünüz şekilde" dedi.

'BİRKAÇ KİŞİ ÖLDÜKTEN SONRA MI ÇARE BULUNACAK'

Belediyeden defalarca ekip geldiğini ancak somut bir adım atılmadığını söyleyen Akarsu, "Ölçtüler, yazdılar, çizdiler. Şimdi az önce yine geldiler ama bir sonuç alınmadı, bir sonuç çıkmadı. Yani tamam tarihi bir yer ama bu duvar yıkılıp da burada birkaç kişi öldükten sonra mı acaba bir çare bulunacak, yardım edilecek. Gördüğünüz gibi hep canımız tehlikede" diye konuştu.Fırtınalı havalarda kimsenin dışarıda oturamadığını belirten Akarsu, "Yağmur yağdığında, rüzgar estiğinde hiçbirimiz burada oturmuyoruz, yaklaşamıyoruz da. Herkesin canı tehlikede. ya taş düşüyor ya da yıkılıyor. Altı zaten çökmüş. Daha önce belediye geldi, müdahale etti buraya. Ev yapmışlardı kaldırdı. Ondan sonra daha kötü oldu. Oynatıldı herhalde yerinden kepçe girince" dedi.

'BAKIMSIZ OLMASINDAN UTANIYORUZ'

Yıkımı yarım bırakılmış haldeki duvarın çevredeki turistler için de tehlike oluşturduğunu vurgulayan Akarsu, "Biz burada bir çare bulunmasını istiyoruz. Gelip geçen yabancı misafir çok. Duruyorlar, resim çekiyorlar. İnanın utanıyoruz. Yabancı misafirlerden biz utanıyoruz; çünkü harabe halinde. Sultanahmet gibi bir yerde, Kennedy Caddesi'nde, sahilde böyle bir yerin yıkık dökük olması, bakımsız olmasından biz şahsen utanıyoruz" ifadelerini kullandı.Tarihi yapının korunması gerektiğini belirten Akarsu, "Bize soruyorlar, biz 'Roma İmparatorluğu'ndan kaldı' diyoruz, birşeyler diyoruz ama bu vaziyette çekiyorlar. Burası daha sağlam yapılsa, büyük güvenlik altına alınsa da daha derli toplu olsa daha güzel olur. Burası bizim gurur kaynağımız ama maalesef bakılmıyor. İhmal mi ediliyor ya da kaale mi alınmıyor bilmiyorum. Biz belediyeden bir an önce buranın yapılıp rahata çıkmasını istiyoruz. Temennimiz bu yani" diye konuştu.

'HER FIRTINADA KOŞARAK DIŞARI KAÇIYORUZ'

Tespit yapılmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediğini dile getiren Akarsu, "Bir yıldan fazla oldu müdahale ettiler. Geliyorlar, resim çekiyorlar, rapor tutuyorlar. Doğru, görüyoruz. Gidiyorlar ama bir sonuç yok. Tekrar 2-3 ay sonra bir ekip daha geliyor. 'Biz kontrol ekibiyiz, yapım ekibi gelecek. Büyükşehire bağlı' filan diyorlar. Tekrar gelip rapor tutuyorlar, çizim yapıp gidiyorlar ama yine bir sonuç çıkmıyor. İcraat yok, bir sonuç yok yani" diye konuştu. Surlar üzerindeki duvarın hem yerli hem de yabancı turistler için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Akarsu, "Her fırtına estiğinde biz buradan koşarak dışarı kaçıyoruz. Çünkü gerçekten tehlikeli. Yabancı insanlar da ölebilir. Burası zaten AVM. İçeri otobüsler geliyor. Şimdi bir otobüs daha gelecek. En az 100-200 kişi şehre doluyor. Onların üzerine de yıkılabilir. Kendimiz için konuşmuyoruz bunu, genel olarak konuşuyoruz. Biz, buranın bir an evvel sağlamlaştırılmasını ve rahata çıkmasını istiyoruz" dedi.