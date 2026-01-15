İstanbul'daki ilçe belediye başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'daki bazı ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlçe belediye başkanları, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'un sağlık durumunun kötüleştiğini anlatan fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini tercih eden Göksu, "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğrafına oy verdi.

Kareleri değerlendiren Göksu, AA'nın fotoğraflarının bütün dünyadaki gelişmeleri kapsadığını, özellikle Gazze'de yaşanan dramı anlattığını söyledi.

"2025'te insanlığın hafızasında yer eden en önemli hayat hikayeleri Anadolu Ajansı'nın objektiflerine yansımış ve onu hafızamızda silüet haline getirmiş." diyen Göksu, "Ben de fotoğrafları seçerken 2025'te hafızamızda yer eden, duyguyla bütünleşen ve içimizdeki insani duyguları fotoğraflara yansıtan silüetleri seçmeyi tercih ettim." ifadesini kullandı.

Göksu, Gazze'deki insanlık dramını yansıtan fotoğrafların yer aldığı "Gazze: Açlık" kategorisine ilişkin, "Gazze'de bir annenin acısını ya da hayatın bir parçası olarak bir annenin sevgisini ve öbür taraftan da insanlığın Gazze için yeniden ayağa kalktığını, dirilişi ve direnişi toplumsal olarak kabullenen resimleri tercih ettim. Çünkü 2025 hayatımızda Gazze'yle bütünleşti. Gazze'deki acı ve dram hayatımızda insanlığımıza yeni hatırlatmalarda bulundu." dedi.

"Hak ile batıl mücadelesinde neden taraf olmamızı gösteren çok acı resimleri barındırıyor"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin topraklarına döndüğünü anlatan fotoğraftan yana kullanırken, "Portre"de Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" karesini seçti.

"Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy veren Demir, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını oyladı.

Demir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki fotoğraflarla 2025 yılının önemli anlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında tarihe not düştüğünü ifade etti.

Kategorilerde en çok beğendiği fotoğrafları seçtiğini, bazı karelerin kendisini çok hüzünlendirdiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Belki hatıralarımızda yer etmesinden memnun olmadığımız görüntüler var ama bunlar yaşadığımız gerçekleri yansıtıyor. Aynı zamanda hak ile batıl mücadelesine neden taraf olmamız gerektiğini gösteren çok acı resimler de barındırıyor. Ama aynı zamanda umut da var. Gelecekle ilgili iyi şeylerin olduğunu simgeleyen birçok fotoğraf da var. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum, çok güzel bir çalışma. Umarım seçtiğim fotoğrafları başkaları da seçer."

"Anadolu Ajansı, Gazze'de haber anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyor"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin topraklarına döndüğünü anlatan fotoğrafını seçti.

"Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini tercih eden Karadeniz, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" ve "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Karadeniz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Foto muhabirliğinin zor bir iş alanı olduğunu dile getiren Karadeniz, "Biz oturduğumuz masada belki o fotoğraflara baktık ama onlar hangi şartlarda, kaç saat emekle çekildi, onun da arka planını konuşmak gerekiyor. Hepsinin eline emeğine sağlık. Dünyadan çeşitli haberleri, görselleri bize ulaştırıyorlar. Fotoğrafın bir sanat olduğuna inanıyorum. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle belki artık hepimizin cebinde bir cep telefonu, fotoğraf makinesi var ama bunu sanat olarak hala icra eden insanların aramızda olması bizim için çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, "Yılın Kareleri" oylamasının çok kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, "Bugün geri dönüp baktığımızda aslında 2025 yılının bir özetini de görmüş olduk. Her sene bir konsepti oluyor. Bu sene de Gazze ve açlık meselesi ön plana çıkartılmış ve birbirinden kıymetli kareler var." dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve katliamları AA'nın dünyaya duyurduğunu vurgulayan Karadeniz, "Anadolu Ajansı, Gazze'de haber anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Anadolu Ajansı, bu çalışmaları yapmasa belki de Gazze'den dünyanın haberi olmayacak. Dolayısıyla da zor şartlarda o fotoğrafları çeken, orada, tüm Türkiye'de ve dünyada emek veren gazetecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

"Gazze kategorisi gerçekten çok etkileyiciydi"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemelerinin indirilmesini gösteren fotoğrafından, "Portre"de ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" karesinden yana yaptı.

"Haber"de Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" karesini seçen Gürzel, "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarına oy verdi.

Gürzel, 2025 yılının önemli anlarını aktaran fotoğrafları incelediğini ve kendisini en çok etkileyen karelere oy verdiğini kaydederek, "Gazze kategorisi gerçekten çok etkileyiciydi. Hangi fotoğrafı seçeceğime karar veremedim. Diğer kategoriler de oldukça başarılıydı. Çeken muhabirleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığını gösteren fotoğrafı, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını tercih etti.

"Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" karesini seçen Ertürkmen, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı" ve "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.