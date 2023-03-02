İstanbul'daki en tehlikeli ilçeler! Japon deprem uzmanı haritadan tek tek gösterdi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, konuk olduğu programda olası İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'de zeminin iyi olmadığını ifade eden Moriwaki, "Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; 10 ilimizde birçok binanın yıkılmasına, binlerce insanımızın da hayatını kaybetmesine neden oldu.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ GÜNDEME GELDİ

Günler geçmesine rağmen deprem bölgesindeki enkazlarda çalışmalar sürerken, tüm gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrildi. Bu noktada megakentteki binaların ve zeminin durumu gündeme geldi.

1.5 MİLYON KONUT TAŞINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'la ilgili açıklamalarda bulunarak, "Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa Yakası'na taşıyacağız." dedi.

İLÇE İLÇE RİSKLİ YERLERİ SAYDI

Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. A Haber'e konuşan Moriwaki, "İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi. Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var. Burada iyi bir temel varsa ve fore kazık kullanıldıysa binalarda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi yeni bir proje başlıyor ve çok sayıda bina yıkılacak. Proje sonrası milyonlarca vatandaş yer değiştirecek. Ama ilk olarak risk alanı yüksek alanları halletmemiz gerekiyor. Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt bölgesinde de ciddi bir dönüşüm gerekiyor." ifadelerini kullandı.