İstanbul'daki dev kule satışa çıkartıldı! İstenen para dudak uçuklatıyor

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın da en büyük 17'nci TV kulesi, icralık oldu. 1998 yılında yapımına başlanan ve 55 milyon dolara mal olan kule için istenen para ise 249 milyon 395 bin 434 TL.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın da en büyük 17'nci TV kulesi, icralık oldu. 1998 yılında yapımına başlanan ve 55 milyon dolara mal olan kulenin satış fiyatı dudak uçuklattı.

249 MİLYON TL BEDEL BİÇİLDİ

İnşaat firmasının iflas etmesi ve sonrasında borçlarını ödeyememesi nedeniyle icralık olan kule için 249 milyon 395 bin 434 TL bedel biçildi. 1 Ağustos itibarıyla satışa çıkması beklenen kulenin yeni sahibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, "TV kulesinin belediyemizle bir bağı yok. Sadece belediye sınırlarımız içinde bir inşaat firmasına ait bir kuledir" dedi.

Televizyon kulesinin yapımına 1998 yılında başlandı ve 2008 yılında kaba inşaatı biterek kullanıma hazır hale geldi. Kulenin yapımında 8 bin metreküp beton, 900 ton demir, 650 ton çelik kullanıldı. Büyükçekmece Belediyesi ile Endem İnşaat A.Ş. tarafından yapımı gerçekleştirilen televizyon kulesi, 55 milyon dolara mal oldu. Türkiye'nin ilk televizyon kulesi olan kule, 230 metre yüksekliği ile Avrupa'nın 4., dünyanın 17. büyük TV kulesi olma özelliğini taşıyor. Kulede 25 kişi kapasiteli 2 adet asansör bulunuyor. Bu asansörler zeminden seyir terasının bulunduğu alana 60 saniyede çıkıyor. Kulede 450 kişilik döner restoran, seyir ve resepsiyon katları bulunuyor.