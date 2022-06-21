İstanbul'da 'Yasaklanan Köpek Irkları Kurultayı' düzenlendi

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, yasaklı köpek ırklarının yaşam hakkına ilişkin oluşan sorunlar ve çözümlerine ilişkin "Yasaklanan Köpek Irkları Kurultayı" düzenledi.

İstanbul Barosu Merkez Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşen kurultaya İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, İstanbul ilçe belediyeleri, Türkiye baroları, üniversitelerin veterinerlik fakülteleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları aktivistleri katılım sağladı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, tür ayrımı gözetmeksizin tüm hayvanların yaşam hakkını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kurultayda, yasaklı ırkların barınaklar yerine gönüllüler yönetiminde oluşturulacak bakım evlerine alınması, bakım evlerinde rehabilite edildikten sonra sözleşme ve takip şartıyla koruyucu ailelere sahiplendirilmesi konuları da ele alındı.

Kurultayın sonuç bildirgesinde, hiçbir köpeğin doğuştan saldırgan olmadığı belirtilerek, sokaklardan toplanan hayvanların ömürlerinin sonuna kadar barınaklara kapatılmasının çözüm olmayacağı kaydedildi.

Yasaklı ırkların üretiminin ve ülkeye girişinin çok sıkı şekilde denetlenerek kontrol altına alınması, ihlal edenlere ağır cezai yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtilen bildirgede, hayvan satışının tamamen engellenmesi, kayıt altındaki köpeklerin sahiplerinin denetime tabi tutulması ve köpek dövüşleri ve istismarı halinde caydırıcı yaptırımlar düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.