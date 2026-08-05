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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 257 Bin Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 257 Bin Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde yakalanan 2 şüpheli zehir taciri tutuklandı. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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