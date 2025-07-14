Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış

Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
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Eyüpsultan'da yol kenarında valizde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski erkek arkadaşı, eski polis Cemil Koç'un evdeki kan izlerini yok etmek için evi önce kırmızıya boyadığı, ardından evi temizlettiği belirlendi.

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisinin cesedinin yol kenarında valizde bulunmasına ilişkin, aralarında eski erkek arkadaşının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

AYŞE TOKYAZ'IN CESEDİ VALİZDE BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yol kenarında bir valiz içerisinde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Valizin içerisindeki ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'a (22) ait olduğu belirlendi.

Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış

ESKİ ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un (38) Küçükçekmece'deki evine gittiğini belirledi. Ekipler, Tokyaz'ın bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış

KAN İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN EVİ KIRMIZIYA BOYAMIŞ

Şüpheli Cemil Koç'un evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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