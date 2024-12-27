İstanbul'da 'Sen Yeter Ki Yap' Proje Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Sen Yeter Ki Yap" proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ödül töreninde, bütün kamu görevlileri ile özel sektörün, gençlerin Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıması için ellerinden gelen bütün işbirliklerini ve kolaylıkları sağlamasının görevleri olduğunu söyledi.

Dünün bilgisiyle bugünü, bugünün bilgisiyle de yarını yönetemeyeceklerini belirten Yentür, şöyle konuştu:

"Bu sebeple gelecek tasavvurunu kuşanacak, onlara ilham verici, inovatif düşünebilen ortamlar sunmak biz eğitimcilerin, anne babaların ve yöneticilerin en önemli görevi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber çocuklarımıza salt anlamda bilgiyi nakletmek yerine onların yaparak, yaşayarak, analiz ve sentez yaparak keşfetme güçlerine ilham sağlayacak ortamlar sağlamak bizim en önemli görevimiz ve eğitim felsefemizin en temel altyapısı."

Yertür, TÜMOSAN'ın kuruluş aşamasındaki zorluklara değinerek, inanan, pes etmeyen, fedakarlık yapıp gayret gösterenlerin mutlaka başarıya ulaşacağını vurguladı.

Hiçbir başarının zahmetsiz ve emeksiz olmayacağını dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"O yüzden sizlerden hayal etmenizi, hayallerinizin peşinden gitmenizi, saçma bile olsa inanmanızı, araştırma yapmanızı ve gayret etmenizi bekliyoruz. Her arayan bulamayabilir ama bulanların hepsi arayanlardır. Başarı hikayelerine baktığınız zaman insanlar genelde yalnız başına başlamışlardır ve inanmışlardır. Bazen insanlar 'deli' demiştir, bazen 'saçma' demiştir. Ama 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra toplum onların önüne de şapka çıkarır. İşte Türkiye'de Devrim'in hikayesi, Nuri Killigil'in hikayesi, TÜMOSAN'ın hikayesi neyi doğurmuştur? Bugünkü Togg'u, Altay'ı doğurmuştur, yerli ve milli uçaklarımızı doğurmuştur. İnşallah sizler bu projelerle ülkemize ve tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirecek bir nesil olacaksınız."

"Projenin paydaşı olarak öğrencileri desteklemeye devam edeceğiz"

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da gençlerin hayallerinin peşinde koşması gerektiğini, projenin paydaşı olarak öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Yarışmayı düzenledikleri dönem açıkladıkları ücreti yükseltmeye karar verdiklerini belirten Tosun, her kategori için belirlenen ödül miktarını 10 bin lira artırdıklarını kaydetti.

İstanbul Valisi Davut Gül ile başka bir program nedeniyle törene katılamayan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, gönderdikleri tebrik mesajında, gençlere ve emeği geçen herkese başarı dileklerini iletti.

Turan, mesajında "Hayallerimize sımsıkı sarılacağız ki gelecekten bir umudumuz olsun. Bugün burada bulunan gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek mimarlarıdır." ifadelerine yer vererek, etkinliğe katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, dereceye giren projeler ekrana yansıtılırken, protokol üyelerince öğrencilere hediye ve plaketleri verildi.

Program sonunda öğrenciler, protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.