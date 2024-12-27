Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran'ın avukatı: Narin cinsel istismara maruz kalmışsa olağan şüpheli Nevzat'tır
"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

İstanbul'da 'Sen Yeter Ki Yap' Proje Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

İstanbul'da 'Sen Yeter Ki Yap' Proje Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜMOSAN ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Sen Yeter Ki Yap' proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, gençlere ilham verici ortamlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, hayallerin peşinden koşmanın önemine dikkat çekti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Sen Yeter Ki Yap" proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ödül töreninde, bütün kamu görevlileri ile özel sektörün, gençlerin Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıması için ellerinden gelen bütün işbirliklerini ve kolaylıkları sağlamasının görevleri olduğunu söyledi.

Dünün bilgisiyle bugünü, bugünün bilgisiyle de yarını yönetemeyeceklerini belirten Yentür, şöyle konuştu:

"Bu sebeple gelecek tasavvurunu kuşanacak, onlara ilham verici, inovatif düşünebilen ortamlar sunmak biz eğitimcilerin, anne babaların ve yöneticilerin en önemli görevi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber çocuklarımıza salt anlamda bilgiyi nakletmek yerine onların yaparak, yaşayarak, analiz ve sentez yaparak keşfetme güçlerine ilham sağlayacak ortamlar sağlamak bizim en önemli görevimiz ve eğitim felsefemizin en temel altyapısı."

Yertür, TÜMOSAN'ın kuruluş aşamasındaki zorluklara değinerek, inanan, pes etmeyen, fedakarlık yapıp gayret gösterenlerin mutlaka başarıya ulaşacağını vurguladı.

Hiçbir başarının zahmetsiz ve emeksiz olmayacağını dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"O yüzden sizlerden hayal etmenizi, hayallerinizin peşinden gitmenizi, saçma bile olsa inanmanızı, araştırma yapmanızı ve gayret etmenizi bekliyoruz. Her arayan bulamayabilir ama bulanların hepsi arayanlardır. Başarı hikayelerine baktığınız zaman insanlar genelde yalnız başına başlamışlardır ve inanmışlardır. Bazen insanlar 'deli' demiştir, bazen 'saçma' demiştir. Ama 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra toplum onların önüne de şapka çıkarır. İşte Türkiye'de Devrim'in hikayesi, Nuri Killigil'in hikayesi, TÜMOSAN'ın hikayesi neyi doğurmuştur? Bugünkü Togg'u, Altay'ı doğurmuştur, yerli ve milli uçaklarımızı doğurmuştur. İnşallah sizler bu projelerle ülkemize ve tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirecek bir nesil olacaksınız."

"Projenin paydaşı olarak öğrencileri desteklemeye devam edeceğiz"

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da gençlerin hayallerinin peşinde koşması gerektiğini, projenin paydaşı olarak öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Yarışmayı düzenledikleri dönem açıkladıkları ücreti yükseltmeye karar verdiklerini belirten Tosun, her kategori için belirlenen ödül miktarını 10 bin lira artırdıklarını kaydetti.

İstanbul Valisi Davut Gül ile başka bir program nedeniyle törene katılamayan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, gönderdikleri tebrik mesajında, gençlere ve emeği geçen herkese başarı dileklerini iletti.

Turan, mesajında "Hayallerimize sımsıkı sarılacağız ki gelecekten bir umudumuz olsun. Bugün burada bulunan gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek mimarlarıdır." ifadelerine yer vererek, etkinliğe katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, dereceye giren projeler ekrana yansıtılırken, protokol üyelerince öğrencilere hediye ve plaketleri verildi.

Program sonunda öğrenciler, protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
img

Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
img

Yatırımcılar artık onu satın alıyor
img

"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Netanyahu'nun eşi hakkında 'taciz' soruşturması
Netanyahu'ya büyük şok! Eşi hakkında "taciz" soruşturması

Son Dakika Haberleri

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.