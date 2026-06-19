İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 23 olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep etme, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı değerlendirilen yeni nesil silahlı suç örgütüne ilişkin çalışmaların Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, silahlı suç örgütünün eylemlerinin, örgüt içindeki hiyerarşik yapının, yapılanmanın aleni ve gizli tüm yönlerinin deşifre edilmesi, adli makamlara yansıyan veya yansımayan tüm eylemlerin ortaya çıkarılması amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları doğrultusunda tespiti yapılan şüphelilere yönelik iletişimin tespiti, kayda alınması ve fiziki takip kararları alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda 14 Temmuz 2025'te operasyonel süreç başlatıldığına, 2025 ve 2026'da suç örgütü mensuplarına yönelik farklı tarihlerde başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin'de toplam 19 ayrı operasyon düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, operasyonlarda suç örgütünün 93 eyleminin deşifre edildiği, tespit edilen 296 şüpheliden 245'inin adli makamlara sevk edildiği, dosya kapsamında 172 şüphelinin tutuklandığı, 73 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilen sözde örgüt lider kadrosunda yer alan 4 şüpheli hakkında kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri, mağdurların ifadelerinde geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin Başsavcılık ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde WhatsApp'tan IP bilgilerinin talep edildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde, kullanılan yurt dışı numaralara ait IP bilgilerinin İtalya ve Belçika ile bağlantılı olduğu, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli yazışmalar yapılıp, adli yardımlaşma talebinde bulunulması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürecin başlatılmasının talep edildiği, devam eden çalışmalarda İnterpol-Europol Daire Başkanlığıyla gerekli bilgi ve belgelerin paylaşıldığı, Belçika ve İtalya İnterpol birimleriyle koordineli çalışma yürütülmesinin istendiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca suç örgütüne ilişkin yürütülen kapsamlı çalışmalar, firari şüpheliler ve yurt dışında bulunan örgütün lider ve yönetici kadrosuna dair bilgiler, İstihbarat Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile de paylaşılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, suç örgütüne ilişkin çatı iddianame düzenlendiği, yargılamanın başladığı, devam eden soruşturmada ise suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yeni bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da 53 adrese operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, örgütün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması, firari şüphelilerin yakalanması, örgütün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.