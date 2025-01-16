Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sahte içki nedeniyle son 72 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 31 kişinin tedavisinin yoğun bakımda, 18 kişinin tedavisinin ise normal serviste devam ettiği bildirildi. İstanbul Valiliği, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurmuştu.

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Valiliği, sahte alkol nedeniyle denetim çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurmuştu. Piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahsın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
img

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
img

Süper Lig hakemleri gizli teste girdi! Biri geçemedi
img

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıFurkan inci:

laik chp ye oy verip istanbulu teslim edenler ölüyor

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme130
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

dünyanın hiç bir ülkesinde içki de bukadar vergi yok devlet her bir vatandaş ını korumak la mükellef tir millet sonunda ölümde olsa ucuz içki alıyor

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Alkol tamamen yasaklanmalıdır biz bu ayyaşları çekmek zorundamıyız

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKOMEDİA KUTUSU:

Vatandaşını vergi uğruna öldüren tek devletiz

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Sakar:

Sigara alkol araba aklınaza daha neler neler yere çöp atsan vergi bu nedir arkadaş dünyaya 1 kere geliyoruz başka yok yani nedir bu zamlar

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan yüksel:

İŞTE AKP NIN ULKEYİ SOKTUGU DURUM..ALKOL ALTINLA YARISIYOR..BITARAF COK KAZANIM ISTIYOR..DIGER TARAF AZ ÖDİM COK PAHALI DIYOR..YAZIK HERKEZIN COLUGU COCUGU VAR..SEN ICMIYORSUN DIYE BU OLANLARI NORMAL GOREMEZSIN..

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

Devletler halkin erdemli yönünü vicdanını yönünü temsil eder ve kamu vicdanina göre hareket eder kural koyar alkol hem hem içene hem trafik kazaları gibi olaylara sebep olarak içmeyen zarar verir alkolun yasaklanmamasi başta çocuklara doğruluğu dürüstlüğü öğretmek amacıyla öğretmenlik yemini etmiş emektar öğretmenlerimiz olmak üzere imamlarimizi diyanetimizi üzmekte vicdanları yaralamaktadir alkol bir katildir ve bu katilin ülkemizde yaşamasını istemiyoruz bir an önce yasaklanmasını istiyoruz alkol yasaklanmadikca kimse güvende degidlir cunku alkol içenler canlı bomba gibidir s arhoş olduklarından akılları başında olmadıkları için her an herseyi yapabilirler hem alkol.yasaklanirsa chp de oy kaybeder boylece Reisin oyları da artar Kesinlikle alkol yasaklanmalidir

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Vebali ampul tarikatının boynuna, onların kabahati!!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcumali inan:

Bırakın düştüğü yerde kalsın.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Uzun:

oy oyy oyyy

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı

Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.