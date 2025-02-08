İstanbul'da Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı Düzenlendi

İstanbul'da, sağlıkta dijital dönüşüm ve yapay zeka konularındaki gelişmelerin ele alındığı "Hospital Manager Çalıştayları"nın ilki düzenlendi.

İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs Ana Yerleşke Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Entegrasyonu" adlı çalıştayda, sağlık sektöründeki dijitalleşmeye yönelik son uygulamalar ve yapay zekanın bu süreçteki rolü ele alındı.

Çalıştayda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sağlığı yönetirken koruma, tedavi etme ve maliyet etkinliği olarak üç önemli mottonun olduğunu söyledi.

Birinci, bilgiyi yönetme kültürünü ön plana çıkararak ülkede sağlık alanında özellikle son 15 yılda büyük atılımlar kaydedildiğini belirttti.

Sağlıktaki dijital dönüşüme değinen Birinci, "12 yıl önce Google'dan sağlık verisi sorgulayan insanımız yüzde 18 iken, şimdi yüzde 54. Türkiye'de 90 yaşındaki insanların yüzde 45'i, en az bir kere sağlık verilerine bakmış. Türkiye'nin yüzde 82'si, kendi sağlık verisini aktif bir şekilde kullanıyor. Kullandığımız sistemi daha da geliştiriyoruz, hekime ve hastaya doğrusunu anlatan bir modele doğru gidiyoruz. Bu dönüşümde 12 milyonun dahil edildiği sistem kuruldu ve o ilk kapının güçlü olması sağlanmıştır." dedi.

Bireylerin kendi sağlığına sahip çıkması gerektiğini, bunu da dijital sistemlerin çözeceğini ifade eden Birinci, şöyle konuştu:

"Şu anda inanılmaz bir enerjimiz var. Herkes dijitalleşmeyi ve yapay zekayı konuşuyor, herkes bundan faydalanmak istiyor. Gerek dijitalize bakış açısında gerek bilgiyi yönetme kültürünün etkin hale gelmesinde ülkemizde büyük mesafeler kaydedildi. Bununla beraber, sistemleri doğru yetiştirmemiz gerekiyor. Herkes yaptığı işi doğru yapar ve doğru kaydederse bizim o zaman yapay zekamız doğru olur. O, bizim ona öğrettiklerimizi bizim önümüze koyacak. Bu toplantıda en fazla vermek istediğim mesaj bu. Biz işimizi doğru yapalım, bizim yerimize bu işi yapacak dijital ikizlerimiz zaten doğru yapar."

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay panellerle devam etti.

Bakan Yardımcısı Birinci'nin moderatör olduğu ve Acıbadem Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Tanzer Özdil, İstinye Üniversitesi Mühendislik, Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şenol Pişkin, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, WisdomEra Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Levent Korkmaz ile One Dose Health Genel Müdürü Tolga Tuncer'in panelist olduğu ilk oturumda "Karar destek sistemlerinde yapay zeka yazılımlarının rolü" konuşuldu.

Çalıştayda, Liv Hospital Grup Koordinatörü ve İstinye Üniversitesi İcra Kurulu Üyesi ve Hospital Manager Yayın Kurulu Üyesi Meri İstiroti, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Hospital Manager Yayın Yönetmeni Oğuz Engiz başta olmak üzere çok sayıda katılımcı ve konuk yer aldı.