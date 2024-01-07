İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
Megakent İstanbul'da yaşayanlar güne yağışlı havayla uyandı. Bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak sağanak yağış öncesi gökyüzünde beliren bulutlar ise vatandaşları tedirgin etti. "Shelf Cloud" yani raf bulutu olarak adlandırılan görüntünün ardından etkisini artıran yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul'da, Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri iptal edildi.
Meteorolojinin son değerlendirmesine göre İstanbul'da bugün yağışlı ve 'gri' hava etkili olacak. İstanbullular güne sağanak yağışla uyanırken Hava Forum, ürküten bir görüntü paylaştı.
"SAĞANAK YAĞMUR HATTI MEGAKENTİ VURUP GEÇECEK"
X hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da 'raf bulutların' etkili olduğu ifade edildi. Hava Forum, "İstanbul'da belirgin bir "Shelf Cloud" yani raf bulutu oluştu. Sağanak yağmur hattı megakenti vurup geçecek..." dedi.
İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA HAVA MUHALEFETİ ENGELİ
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.