Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunluk Oluşturdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda kentten ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, bayramın ilk gününde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Mevsim normallerine göre sıcak bir havanın yaşandığı şehirde vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan bölgede, ziyaretçiler fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

Sultanahmet Meydanı'nda çocukları Ege ve Defne ile gezen Derya Erkut, bölgeyi çok iyi bildiğini fakat gezmeye vakitleri olmadığı için bugünlerde çocukların da görmesini istediğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'ne girmek üzere sıra bekleyen Murat Kaan ve Büşra Alpdoğan ise küçük kızlarıyla İzmir'den geldiklerini anlattı.

Murat Kaan Alpdoğan daha önceleri İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Birçok noktasını keşfetmeleri lazım. Her yerin tadı ayrı güzel o yüzden bütün İstanbul'u gezmelerini tavsiye ederim." dedi.

Çocuklarıyla Sultanahmet Camisi'ni gezen Emin Sağ ise tatilleriyle ilgili, "Büyüklerimiz uzakta olduğu için pek onların yanına gidemedik, kutsal yerlerimizi gezdireyim çocuklara dedim. Daha önce ufaklıkları getirmiştim ama ablaları üniversiteye hazırlığından dolayı gelememişti. Bugüne kısmetmiş." diye konuştu.

Kentte bayram havası

Eminönü sahili de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Bu noktada, vatandaşlar ile turistler sahilde mısır ve balık ekmek gibi kente özgü lezzetleri denedi, vapura binenler Boğaz turu attı.

Galata Köprüsü'nde ise ziyaretçiler gün batımında manzaranın keyfini çıkardı, hatıra fotoğrafları çektirdi, bazıları ise balık tuttu.

Kartal Aydos Ormanı'na gelen vatandaşlar, ormanlık alanda ve Aydos Gölü'nün etrafında piknik yaptı.

Burada mangal yapan vatandaşlar, top oynadı, gölde deniz bisikletine bindi, birbirleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekti.

Mustafa Bulut, akrabalarıyla beraber şehrin karmaşasından kurtulmak için piknik yapmaya geldiklerini söyledi.

Bayramlaşıp mezarlık ziyareti yaptıktan sonra buraya geldiklerini ifade eden Bulut, "Kendimizi İstanbul'un sessizliğine atalım dedik. Arkadaşlarla geldik. İnşallah dost meclisimiz güzel geçer." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Galata Köprüsü Aydos Ormanı Sultanahmet İstanbul Eminönü Turizm Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan ile Özel'in telefon konuşması detayları! 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Uğur Dündar kaç yaşında? Gazeteci Uğur Dündar kaç yaşına girdi, kimdir? Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman? İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası! Fenerbahçe Olympiakos maçı kadrosu açıklandı mı? Olympiakos maçında hangi isimler forma giyemeyecek? MARKETLER AÇIK MI? Bayramda ŞOK, A101, BİM açık mı? Ramazan Bayramının 1.-2.-3. günü marketler açık mı? Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title