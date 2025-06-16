İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
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İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
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Fatih'te intihar eden polis memurunun evinde bulunan parçalara ayrılmış ceset ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Cesedin eşinden boşanan 3 çocuk babası Hüseyin G.'ye ait olduğu belirlendi. Öte yandan polis memuru Semih G.'nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da öğrenildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Semih G.'nin gece mesaisine gelmemesi üzerine endişelenen ve telefonla da ulaşamayan meslektaşları, saat 19.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak'taki evine geldi. Polis memurları zili çalmalarına rağmen Semih G.'den cevap alamayınca çağırılan çilingire kapı açtırılarak eve girildi.

Evde yapılan aramada, polis memuru Semih G.'nin salonda cesediyle karşılaşıldı. Polis memurunun beylik tabancasıyla intihar ettiği öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİZDEKİ 5 POŞETTE İNSAN UZUVLARI BULUNDU

Evde inceleme yapan polis ekipleri, mutfak kısmında bulunan çöp kovasının yanındaki siyah çöp torbasında bir erkeğe ait toplam 10 el parmağı, kesilmiş vaziyette burun, cinsel organ, yüz ve başına ait deri parçaları buldu. Ayrıca, yatak odasındaki yatağın altında bulunan bir valizde ise 5 parça halinde siyah çöp torbalarına sarılarak bantlanmış vaziyette kol, bacak ve gövde uzuvları bulundu. Cesedin kafatasının bulunamadığı öğrenilirken, bulunan parçalar delil torbasına konuldu. Evde yapılan çalışmanın ardından polis memuru Semih G. ile bulunan ceset parçaları, Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis memurunun intihar ettiği evde kan dondurucu olay! Ayrıntılar belli oldu

PARMAK İZİ İLE PARÇALANAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Evde poşetler içerisinde uzuvları bulunan kişinin parmak izinden kimliğine ulaşıldığı öğrenildi. Öldürüldükten sonra cesedi parçalara bölünen kişinin 3 sene önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Hüseyin G.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Hüseyin G.'nin garsonluk yaparak geçimini sağladığı, 2016 yılında F.A. (26) ile evlendiği ve bu evlilikten 2'si erkek 3 çocuğu olduğu, 2022 yılında ise çiftin boşandığı tespit edildi. Hüseyin G.'nin kasten yaralama, tehdit ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülük ihlali olmak üzere 3 suç kaydının olduğu ve alınan parmak izinden kimliğine ulaşıldığı bildirildi.

MAHALLE BAKKALINA SİYAH ÇÖP TORBASI SORMUŞ

Polis memurları soruşturma kapsamında Semih G.'nin komşusu A.K.'nın (51) ifadesine başvurdu. A.K.'nın ifadesinde, olaydan önceki gün saat 07.30 sıralarında binadan öğürme sesleri duyduğunu, gece saat 02.30 sıralarında ise kızının 1 el patlama sesi duyduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, Semih G.'nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu ifade edildi.

Polis memurunun intihar ettiği evde kan dondurucu olay! Ayrıntılar belli oldu

2017'DE GÖREVE BAŞLADI

Tabanca ile kendisini vurarak intihar ettiği belirtilen Semih G.'nin 2017 yılında Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde göreve başladığı, 2018 yılında Fatih Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine atamasının yapıldığı, 2023 yılından beri de Fatih Koruma Büro Amirliğine bağlı Fener Rum Patrikhanesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen Semih G.'nin oturduğu adreste yalnız yaşadığı, annesinin vefat ettiği, babası ve 6 kardeşinin ise Erzurum'da ikamet ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ersoy:

amk memleket ruh hastası dolu

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

bu işte bir iş var dur bakalım ortaya cıkar...

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