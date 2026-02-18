Haberler

İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi. İptal edilen hatlar arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve daha fazlası yer alıyor.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda; "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İPTAL EDİLEN BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Şalgam fabrikasında feci ölüm! Makineye kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Sabah işe gitti, akşam dönemedi! Şalgam fabrikasında feci ölüm
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay