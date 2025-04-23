İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından öğrencilerin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem nedeniyle İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Üniversiteler de 2 gün tatil edildi.

İstanbul şiddetli bir depremle sarsıldı. Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,92 kilometre olarak açıklanırken, şiddetli sarsıntı İstanbul'un tüm ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

Endişe yaratan depremin ardından okullarla ilgili karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem nedeniyle İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini açıkladı.

DEPREM NEDENİYLE OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Ayrıca üniversite öğrencilerinin beklediği haber de geldi. Megakentte üniversiteler de iki gün tatil edildi.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ, HAMİLE, GAZİ VE ÇOCUKLU ANNELER DE İZİNLİ

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin, bu kapsamın dışında tutulduğu belirtildi.

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bu ülkenin insanları, "YEDİKLERİ HALTLARLA, İŞLEDİKLERİ GÜNAHLARLA" Allah'ı (c.c) biraz daha kızdırırlarsa "SONSUZ TATİL (CEHENNEMDE)" kazanacaklar........ Kasas Suresi, 59. .......

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Haber YorumlarıKartal Bey:

1 saat evvel tatil yok dedi şimdi 2 gün tatil diyor

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Fatih cibali ve topkapi civarı okullar 1 hafta tatil olmalı çok riskli bolge

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