Okula Uyum Haftası başladı: 2026-2027 eğitim yılında yeni öğrenciler için uyum programı 11 Eylül'e kadar sürecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Okula Uyum Haftası' başladı. Uyum Haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Okula Uyum Haftası' başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için 3 gün sürecek. Programda öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmalarını kolaylaştırmaya yönelik oyun ve etkinliklere yer verilecek.

İSTANBUL'DA 2 MİLYON 689 BİN 493 ÖĞRENCİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLAYACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım ve onarım, güvenlik, eğitim programları ve dijital eğitim uygulamalarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da 2 milyon 689 bin 493 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlayacağı belirtilirken yeni dönemle birlikte 216 bin 341 öğrenci ilkokul 1'inci sınıfa, 239 bin 946 öğrenci ortaokul 5'inci sınıfa, 227 bin 996 öğrenci ise lise 9'uncu sınıfa başlayacak. Bu üç kademede toplam 684 bin 283 öğrenci ilk kez yeni bir eğitim kademesine adım atacak.

82 YENİ OKUL, 2 BİN 202 YENİ DERSLİK

Yeni eğitim öğretim yılında İstanbul'da 82 yeni okul ve 2 bin 202 yeni derslik hizmete girecek. Yeni okulların 8'i anaokulu, 23'ü ilkokul, 29'u ortaokul, 16'sı lise ve 6'sı özel eğitim okulundan oluşacak. Yeni dersliklerin 74'ü anaokullarında, 670'i ilkokullarda, 814'ü ortaokullarda, 532'si liselerde ve 112'si özel eğitim okullarında kullanılacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bütçesiyle İstanbul genelindeki 313 okulda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. İstanbul'daki öğrenciler için hazırlanan 41 milyon 104 bin 163 ders kitabından 22 milyon 130 bin 381'inin okullara ulaştırıldığı, kalan kitapların teslimatının ise sürdüğü belirtildi. Uyum Haftası kapsamında hazırlanan rehber doğrultusunda oyun temelli ve yaşantıya dayalı etkinlikler eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Programlarda okul-aile işbirliğiyle okul dışı öğrenme ortamlarının da kullanılması planlanıyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN MERAK DUYGUSUNU KESİNLİKLE KÖRELTMEYECEĞİZ'

Programda konuşan İstanbul Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Kürşat Arzuoğlu, "İnanın dün gece ben uyuyamadım. Bu eğitim-öğretim yılının açılışını nasıl yapacağız diye merak içerisindeydim. Söz meraktan açılmışken; bu merak, eğitimin ilk basamağı, en önemli basamağı. Az önce sınıflarda da bahsettim; çocuklarımızın merak duygusunu kesinlikle köreltmeyeceğiz. Merak ettikçe öğrenme katsayıları artacak. Çok güzel bir okuldasınız. Donanımlı öğretmenlerimiz, idarecilerimiz var. Biz bunu eğitim-öğretime tevdi edeceğiz. Bizim amacımız bu. Bakırköy'de eğitimin kalitesini artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tüm eğitimler tamamlandı, programlar hazır, kitaplar hazır. Bugün yavrularımız okula, annelerinin babalarının ellerinden tutarak geldiler ve bize teslim oldular. O güvenli ortamdan, ev ortamından yeni bir güvenli ortama geldiler. İnşallah buradan da geleceğin Türkiye'sinin büyükleri olarak büyüyecekler, gelişecekler. Biz bunu çok önemsiyoruz. Büyük bir iddiamız var, Türkiye Yüzyılı iddiamız var. Bunu yavrularımızın eğitimiyle birlikte sağlayacağız inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'HEYECANLIYIM YENİ OKUL, YENİ ÖĞRETMENLER'

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayan Ali Aygün, "Heyecanlıyım. Yeni okul, yeni öğretmenler İngilizce görecekmişim, Almanca, Matematik, Türkçe... Yine ilkokuldaki gibi ama Almanca bir tek yoktu ilkokulda. Almanca bir tek yapacağım ekstra ders olarak" dedi.

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayan Meriç Ensar Kaçar, "Heyecanlıyım. Güzel bir tanışma haftası oldu, ilk gün güzel geçti. Arkadaşlarla tanıştık, hocayla tanıştık. Diğer sınıfların da güzel geçmesini diliyorum. Sıralar belli oldu, yerler belli oldu. Dersler çok zor. 3 kişi tanıdığım var arkadaşlardan. Dersler evet 4'üncü sınıfa göre bayağı zorlaştı ama olsun, yapacağız" diye konuştu.

1'İNCİ SINIFIN HEYECANI TABİİ Kİ FARKLI'

Kızı İlkokul 1'inci sınıfa başlayan baba Hasan Akar, "Bizim için çok heyecanlı. Geçen sene anaokulunda da buradaydı ama 1'inci sınıfın heyecanı tabii ki farklı oluyor. Sınıfımıza çıktık. Sağ olsun öğretmenimiz heyecanını yatıştırmak için çok destek oldu. Kızımızın da heyecanını biz de onunla beraber paylaşmak için bugün buradayız" dedi.

'BİZİM İÇİN DE YENİ HEYECANLAR OLUYOR ÇOCUKLA BERABER'

Kızı ortaokula, oğlu ise ilkokula başlayan Firdevs Sıhhatli, "Kızımız ortaokula başlıyor, oğlumuz da ilkokula başlıyor. Heyecanlıyız. Tabii çocuğumuz için, kendimiz için. Onlar için yeni bir hayat başlıyor. Yeni ortam, yeni çevre. Bizim için de yeni heyecanlar oluyor çocukla beraber. Çok heyecanlıyız. Güzel bir ortam, keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu.

'ARKADAŞLARINDAN AYRILDIĞI İÇİN BİRAZ BURUK'

Oğlu ortaokul 5'inci sınıfa başlayan Elif Kaçar, "Çok heyecanlılar. Oğlum geçen sene burada ilkokulda okudu, şimdi ortaokul 1'inci sınıf. Çok heyecanlı, arkadaşlarından ayrıldığı için biraz buruk sınıfları, şubeleri değiştiği için... Ama onun dışında çok heyecanlı. Çocukluktan biraz daha yetişkinliğe ilk adımı attılar diyebiliriz. Onun için biraz daha zorlanacaklar ama alışacaklar inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı