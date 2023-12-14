Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Müstehcen İçerikli Videolar Paylaşan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları ve canlı yayın yaptıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında TCK 226 (Müstehcenlik) suçundan işlem yapıldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri TikTok ve Twitter  isimli sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan incelemede, canlı yayın sırasında müstehcen konuşmalar gerçekleştirdikleri de öğrenilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.

Şüpheliler K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Haklarında, TCK 226 (Müstehcenlik) suçundan işlem yapılan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title