İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Bahçelievler'deki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Kampüsü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Programda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı tanıtımı ve İstanbul Valisi Davut Gül ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan 25 Kasım farkındalık videosu izletildi.

Ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Türkiye'de bugün eş zamanlı farkındalık anlamında çalışmalar yapıldığını, kendilerinin de İstanbul'da bir farkındalık oluşturma amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kadına şiddetin yalnızca kadını değil, çocukları, aileyi, toplumu ve geleceği yaralayan bir sorun olduğunu belirten Turan, "Bu sorunla mücadele şiddet ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekle sınırlı kalmaz. Asıl olan şiddete zemin hazırlayan tutum ve davranışları değiştirmektir. Bakanlığımız bu yıl mücadelesini tek bir ifade etrafında topladı, 'saygıyla mümkün'" diye konuştu.

Turan, şiddetsiz bir iletişimin, huzurlu bir ailenin, güçlü bir toplumun saygıyla mümkün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şiddet çoğu zaman bir anda ortaya çıkmaz. Önce söz incitir, ardından dinlememek, küçümseme ve baskı gelir. Saygı ise bu zincirin ilk halkasını kırar. İnsan onuruna saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayış şiddetin önündeki en sağlam settir. Bu değerleri aileden başlayarak, eğitimde, çalışma hayatında, toplumun her alanında güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Saygının ilk okulu ailedir. Çocuk, anne ve babasının birbirine nasıl davrandığını görerek büyür. Kadın, annedir, eştir, evlattır, kardeştir, ailenin gönül bağını kuran ve geleceğini omuzlayan en güçlü direklerden biridir. Kadının huzurlu olduğu ev huzurlu, ailenin güçlü olduğu toplum güçlüdür."

İl müdürlüğünün koruyucu, önleyici ve destekleyici çalışmalarının 7/24 devam ettiğini kaydeden Turan, şiddete uğrayan ya da şahit olan herkesin ALO 183, 112 Çağrı Merkezi ve KADES uygulamalarıyla karşılaştığı bu durumu bildirebileceğini aktardı.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Turan, "Saygının olduğu yerde şiddet yoktur. Saygıyı evimizde başlatalım, okulda, işte, sokakta yaygınlaştıralım. Şiddetsiz bir gelecek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

"Ailede biz koşulsuz sevgi, saygı görürüz"

İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de kadına yönelik 20 yıldır uygulanan eylem planlarının kadına şiddete karşı bir duruşun devlet politikası haline geldiğini gösterdiğini söyledi.

Ailenin hem toplumun yapı taşı hem de toplumsal dayanışmanın temeli olduğunu belirten Tuncer, "Ailede biz koşulsuz sevgi, saygı görürüz. Sosyal hayatta, iş hayatında yaşadığımız bütün olumsuzlukları aile ortamına gittiğimizde aslında onları rehabilite ederiz." dedi.

Bazı aile ortamlarının kadınlar için bu tarz bir rehabilitasyon yeri olmadığını, bazı kadınların bu ortamda acı çektiğini, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet gördüklerine dikkati çeken Tuncer, burada güçlüden zayıfa doğru yönelen bir şiddet olduğunu ifade etti.

"Şiddetin hiçbir türünü kabul etmemek bu mücadelenin en önemli adımları"

Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise bugün yalnızca bir farkındalık etkinliğine katılmak için değil, toplumsal bir sorumluluğu üstlenmek ve kadına yönelik şiddete karşı ortak sesi yükseltmek için bir arada olduklarını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca belirli kurumların ya da kuruluşların değil, toplumun her bireyinin sorumluluğu olduğuna inandıklarını belirten Özsoy, "Sessiz kalmamak, duyarlı olmak ve şiddetin hiçbir türünü kabul etmemek bu mücadelenin en önemli adımlarıdır." dedi.

Platform olarak, motosiklet camiasının gücünü ve dayanışmasını toplumsal fayda sağlayan çalışmalarla buluşturmayı önemsediklerini aktaran Özsoy, korteje katılan tüm motosikletlilere teşekkürlerini iletti.

"Saygıyla şiddeti önlemek mümkün"

Programın ardından AA muhabirine konuşan İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, her yıl 25 Kasım'da İstanbul'daki mülki idare amirlerinin eşleriyle ve STK'lerle, il müdürlüğü koordinasyonunda bir araya geldiklerini, bu yıl TMP'nin de yanlarına katıldığını söyledi.

Yaratılan herkese, doğaya, hayvana ya da insana karşı şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Gül, "Bu farkındalığı bütün kamuoyunda arttırmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu 25 Kasım'ın mottosu 'saygıyla mümkün'. 'Saygıyla şiddeti önlemek mümkün' diyorum." dedi.

İl Müdürü Turan da şiddetin her türlüsüne sıfır toleransla yaklaştıklarını, her yıl 25 Kasım'da farklı sloganlarla farkındalığı artırmaya çalıştıklarını ve bu yılın mottosunun da "saygı" olduğunu aktardı.

Turan, "Saygıyla bu işin çözümlenebileceği, saygının olduğu yerde şiddetin olmayacağı kanaatindeyiz. Bu niyetle inşallah bugün bir farkındalık oluşturabilirsek İstanbul'umuzda, toplumda çok kıymetli olacağı kanaatindeyiz. Bugün motor platformu çok güzel bir etkinlik yapacak İstanbul sokaklarında. Saygıyı İstanbul'da gezdirecekler. Bu da çok kıymetli bir etkinlik olacak." diye konuştu.

Yüzlerce motosikletli sürüş gerçekleştirdi

İl müdürü Turan, TMP Başkanı Özsoy'a plaket, Vali Gül'ün eşi Gülden Gül'e de hediye takdim etti.

Programın ardından kadın konukevlerinde hizmet alan kadınların el emeği ürünlerinden oluşan sergi alanı ziyaret edildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmayı simgelemek amacıyla düzenlenen el izi farkındalık etkinliğinde katılımcılar el izlerini bıraktı.

Protokol, "Saygı Varsa Şiddet Yoktur" temasıyla hazırlanan motosiklet kortejini uğurladı.

Turuncu kıyafet, aksesuar ve bayraklarla farkındalık mesajı veren motosikletliler, etkinlik alanından hareket ederek D-100 kara yolunda ilerledi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

Kaynak: AA