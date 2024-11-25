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25 Kasım'da kadınlar karşılarında polis barikatlarını buldu

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü'nde İstanbul'da toplanan kadınlar, polis barikatlarıyla karşılaştı ve sert müdahalelere maruz kaldı. Galata Kulesi'nden yürüyüşe geçmeye çalışan kadınlardan gözaltına alınanlar oldu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü'nde İstanbullu kadınlar karşılarında polis barikatlarını buldu. Kadın buluşmasına polis tarafından müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu

25 Kasım Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu Tünel'de buluşma çağırısı yaptı. İstanbul Valiliği, Beyoğlu ilçesinde etkinliklerin yasaklandığını açıkladı, bölgede çok sayıda cadde ve sokak bariyerlerle kapatıldı. Beyoğlu yakınındaki metro istasyonları Valilik kararıyla işletmeye kapatıldı.

25 Kasım'da kadınlar karşılarında polis barikatlarını buldu

GALATA KULESİ'NDE MÜDAHALE

Olağanüstü önlemler gün boyunca bölge esnafı, turistler ve vatandaşları olumsuz etkilerken, saat 19.00 sıralarında bir grup kadın Galata Kulesi civarında "Asla Yanlız Yürümeyeceksin" şeklinde slogan attı. Polis kadınları ve olan biteni görüntülemeye çalışan gazetecilere müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.

25 Kasım'da kadınlar karşılarında polis barikatlarını buldu

KARAKÖY'E DOĞRU YÜRÜYÜŞ VE POLİS MÜDAHALESİ

Bölgede kadınların sayısı artarken "Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz", "Sokakları da, Meydanları da Terketmiyoruz", "Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz", "Aç, Aç, Barikatı Aç", "Kadın Cinayetleri Politiktir" şeklinde sloganlar devam etti. Kadınlar sloganlar eşliğinde Karaköy'e doğru yürüyüşe geçerken, polis sert müdahale ile kadınları dağıtmaya çalıştı. O anları görüntülemeye çalışan basın mensupları da polisin müdahalesiyle karşılaştı.

25 Kasım'da kadınlar karşılarında polis barikatlarını buldu

KARAKÖY İSKELE'DE BULUŞTULAR

Bir süre sonra Karaköy İskele'de buluşan kadınlar polis kordonu altında "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa" ve "Yükselt, Yükselt, Yükselt Sesini, Yükselt" diye sloganlarla, öldürülen kadınların adlarını okuyarak eyleme devam etti.

25 Kasım'da kadınlar karşılarında polis barikatlarını buldu
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bu yasakçı zihniyetle bir yere varamaz bir şey elde edemezsiniz devler b eş on tane kadının yürümesinden mi korkuyor? Bırakın yürüsün dağılsınlar bakalım ne olacak yazık polise de yazık

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