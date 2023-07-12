Günlerdir aranan ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, bir evdeki derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi, Bayrampaşa'daki apartman dairesinde derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. Ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenilen şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ KAÇIRILMIŞTI

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

CESEDİ DERİN DONDURUCUDA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ AİLENİN ESKİ BİR ÇALIŞANI

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"TEK DEĞİL PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.