İstanbul'da inme geçiren 80 yaşındaki hastaya mekanik trombektomiyle pıhtı çıkarıldı

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İstanbul'da 80 yaşındaki Özcan Handem, boyunda yer alan ve beyne temiz kan taşıyan ana damarlardan birinde (sağ internal karotis arter) tıkanıklığa bağlı inme sonrası uygulanan ve bu damarı tıkayan kan pıhtılarını özel aletlerle dışarı çıkaran "mekanik trombektomi" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Evinde aniden bilincini kaybeden, vücudunun sol kolunu ve bacağını hiç hareket ettiremeyen Handem, yakınları tarafından İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine getirildi.

Yapılan tetkiklerin ardından Handem'in beyni besleyen büyük damarlarından birinde tıkanıklık olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Handem'e yaklaşık yarım saat süren mekanik trombektomi işlemiyle beyin damarındaki pıhtı çıkarılarak damar açıklığı sağlandı.

İşlemin ardından bilinci açılan ve vücudunun sol tarafındaki güç kaybı gerileyen Handem'in nörolojik durumu kısa sürede düzeldi.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği İnme Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Zülfikar Memiş, AA muhabirine, hastanın 2 hafta önce sol tarafta hiç kuvvet kalmaması ve bilinç kaybı nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastanın hızlı bir tanı değerlendirme aşamasından sonra yarım saat içerisinde anjiyografi ünitesine alındığını belirten Memiş, "Beyni besleyen büyük damarlardan birinin tıkalı olduğunu gördük. Başarılı bir işlemle içerideki pıhtıyı aldık. Damar açıklığını sağladık ve hastanın ertesi gün sağlığına kavuşmuş, tam düzelmiş bir şekilde servise naklini gerçekleştirdik. Hastada şu an için hiçbir sekel kalmadı. Bugün de kontrole geldi hastamız. Muayenesinde anormal bir durum olmadığını gördük." dedi.

Memiş, mekanik trombektomi işleminin yaklaşık yarım saat sürdüğünü, inmede erken teşhis ve erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşların inme belirtilerine karşı dikkatli olması gerektiğini dile getiren Memiş, "Bazı inme belirteçleri var. Örneğin, yüzde kayma, konuşmada bozulma, bacak ve kolda güçsüzlük, denge kaybı gibi. Böyle bir durum olduğunda vakit kaybetmeden, geçer, düzelir diye düşünmeden 112 ekiplerine bilgi verilmesi gerek, böylelikle hastayı sağlığına kavuşturma şansımız oluyor." diye konuştu.

"Çok iyiyim hamdolsun"

Hasta Özcan Handem ise ne olduğunu bilemeden çocukları tarafından hastaneye getirildiğini belirtti.

Tedavinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Handem, "Çok iyiyim hamdolsun. İnme sırasında sol tarafım hiç tutmadı, bilincim kaybolmuş. Sonra kendimi hastanede buldum. Düşmüşüm, kendimi kaybetmişim. Sonra gözümü açtığımda, hastanede iyileşmişim." dedi.

Handem, doktorların kendisiyle çok iyi ilgilendiğini, bu nedenle kendilerine minnet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA