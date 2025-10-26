Haberler

Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

  • Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem saat 19.44'te gerçekleşti.
  • Depremin derinliği 13,57 kilometre olarak belirlendi.
  • Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
  • Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Karadeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 19.44'te gerçekleşen depremin, 13,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Diyarbakır depreminde yorum yapan hırtlar aynı yorumları burayada bekliyoruz.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmit Altun:

Eline saglik Keske hangi irktan oldugumuzun önemli olmadığını Aşıl önemli olan şeyin insan olduğumuzun bilincinde olsak.

yanıt10
yanıt0
Haber Yorumlarıns4w7n9vh6:

haber olsun torba dolsun 3.7 çok büyük aman Allah, 2.0 ları filanda paylaşın hatta 1.8 ??

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat zeren:

3,4 Saniye sürdü

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat zeren:

3,4 saniye hissedildi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
