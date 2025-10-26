Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 19.44'te gerçekleşen depremin, 13,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
