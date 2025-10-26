Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 19.44'te gerçekleşen depremin, 13,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi