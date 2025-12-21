İstanbul'da 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi yapıldı

Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Gösterimde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, filmin son yılların en etkileyici ve en sarsıcı yapımlarından biri olduğunu belirterek, Gazze'de yaşanan büyük trajediyi ve soykırımı beyaz perdeye yansıttığını söyledi.

Filmin çok etkileyici bir anlatımı olduğuna dikkati çeken Güven, "Gerçekten hiçbir hamaset tuzağına düşmeden tüm dünyayı yerinden oynatan bir büyük sanat eseriyle karşı karşıyayız. 89 dakikalık bir film ama zaman geçmek bilmiyor." dedi.

"Bu filmin arkasında büyük yapım şirketleri, dev reklam bütçeleri yok"

Güven, filmde anlatılan gerçekleri izlemenin bile zor olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Filmi izleyenler minik bir kızın sesiyle sarsılacaklar. O seslerin hepsi gerçek. Kızılay merkezini arayan ve yardım isteyen bir ses ve film bunun üzerine inşa edilmiş. Film, gerçekten tüm dünyayı yerinden oynattı. Venedik'te 9 ödül aldı. Golden Globe ile Oscar adayı oldu. İnşallah Oscar'ı da alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak bu filmin seyirciye ulaşması için özel bir çaba harcıyoruz. Filmin duyurulmasını istiyoruz. Bu filmin arkasında büyük yapım şirketleri, dev reklam bütçeleri yok. Bu filme Cumhurbaşkanı'mız ve eşi Hanımefendi sahip çıktı. Ankara'da çok büyük bir gala yaptık. Gerçekten Türk sinemaseverlerin bu filme özel bir ilgi göstermesini istiyoruz."

Filmin aynı zamanda sinema sanatı açısından da çok önemli bir örnek olduğu yorumunu yağan Güven, "Hem arthouse sevenler için çok değerli bir film hem de hikayeye odaklananlar, Filistin'i dert edinenler için de mutlaka görülmesi gereken çok önemli bir film ve çok sarsıcı." diye konuştu.

"Hind'in yaşamış olduğu bu hikaye Filistin'de her bölgede yaşanıyor"

Hind Rajab'in ailesinden Emir ve İhab Hamada da filmin vizyona girmesi dolayısıyla yaptıkları açıklamada duygularını aktardı.

Saldırıda, Rajab'in de içinde bulunduğu araçta, ailesinden 5 kişiyi şehit veren Emir Hamada, "Rajab'in ve araçta bulunan ailemin şehit edilmesinin Türkiye'de ve dünyada duyulması, yayılmasıyla, belki birazcık hislerimiz, acılarımız hafiflemiş olur." dedi.

Rajab'in dayısı İhab Hamada ise filmin ekibine ve kendilerini misafir eden Türkiye'ye teşekkür ederek, "Hind'in yaşamış olduğu bu hikaye Filistin'de birçok kez her bölgede yaşanıyor. Ama Hind'in şehit edilişinin film haline dönüştürülmesi ve bunun dünyaya daha bariz bir şekilde duyurulması bizim biraz da olsa acılarımızı hafifletiyor." şeklinde konuştu.

Hamada, "İnşallah bu filmle birlikte Gazze'de yapılan zulümler dünyaya duyulur, ne kadar ağır olduğu herkes tarafından görülür hale gelir. Hind Recep'in hikayesine benzer İsrail'in yapmış olduğu zulümler dünyaya yayılır, dünya ayağa kalkar ve buna bir dur denilir." ifadelerini kullandı.

Hind Rajab filmi ve olayı hakkında

Dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle dönen ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girdi.

Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü "Gümüş Aslan" da dahil olmak üzere dokuz ödüle layık görüldü. Film ayrıca Golden Globe "En İyi Film" ve Oscar "En İyi Yabancı Film" adayı oldu.

Film, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürülen Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta, Rajab ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayı'nı arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılay'ı 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile fertleri gibi telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra yapılan incelemelerde Rajab ve ailesinin öldürüldüğü araca toplam 335 merminin isabet ettiği belirtildi.