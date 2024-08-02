İstanbul'da Haydarpaşa Arkeoloji Parkı Açılışına Hazırlanıyor

ÇEKİM TARİHİ: 1 Ağustos 2024

1. İstanbul'daki Haydarpaşa arkeolojik kazı alanlarından çeşitli görüntüler

2. İstanbul'daki bir toplu mezada bulunan iskeletleri inceleyen arkeologların çeşitli görüntüleri

3. İstanbul'daki bir arkeolojik kazı alanında restorasyon çalışmaları yürüten insanların çeşitli görüntüleri

4. İstanbul'da Osmanlı döneminden kalan limanın çeşitli görüntüleri

5. İstanbul'daki Haydarpaşa arkeolojik kazı alanlarında bulunan tarihi eser ve kalıntıların çeşitli görüntüleri

İstanbul tarihi Haydarpaşa Tren İstasyonu'nda, çığır açan bir arkeoloji parkın açılışına hazırlanıyor.

Marmara Denizi'nin kıyısındaki istasyonun yanında yer alan yaklaşık 100.000 metrekarelik bir alanda 2018 yılından bu yana kazı çalışmaları yürütülüyor.

Kazı çalışmalarının yüzde 90'ından fazlasının tamamlanmasıyla yetkililer, bu yılın sonuna doğru 400.000 metrekareden fazla bir alanı kapsayan arkeoloji parkının açılışını yapmayı planlıyor.

Yüzeyin 5 metre altına kadar kazı yapan arkeologlar, Osmanlı, Bizans ve Helenistik dönemlerden arkeolojik eserler buldu. Eserler arasında lamba parçaları, sikkeler, yeraltı mezarları ve dini kalıntılar yer alıyor.

Kazı alanı, Helenistik dönemde son derece önemli bir sömürge kenti olan Kalkedon'un kalıntıları üzerinde bulunuyor.

Bölgedeki en heyecan verici keşiflerden biri, tarihi M.Ö. 5'inci yüzyıla uzanan Aziz Bassa Kilisesi.

Kilise sahasında ekipler, mimari açıdan önemli kalıntılar ile içinde 35 iskeletin olduğu bir yeraltı mezarını gün ışığına çıkardı. Bulunan insan kalıntıları arasında çok sayıda çocuğa ait kemikler de var.

Uzmanlara göre defin şekilleri, bu kişilerin muhtemelen bir hastalık yüzünden aniden ölmüş olabileceğini gösteriyor.

1872'de Osmanlı İmparatorluğu zamanında açılışı yapılan Haydarpaşa İstasyonu, 2010 yılında çatısının çökmesine ve dördüncü katın kullanılamaz hale gelmesine neden olan büyük bir yangın yüzünden zor günler geçirdi.

2013 yılında Marmaray denizaltı demiryolunun açılmasıyla bu tarihi istasyon sakinliğe büründü. İstasyonun yeniden faaliyete geçmesi için, devam eden kazı çalışmalarına paralel olarak restorasyon çalışmaları da sürdürülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)