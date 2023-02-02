Serbest bırakılan Metin Uca'dan ilk açıklama

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı. Uca, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Metin Uca, ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞINI ANLATTI

Metin Uca Twitter hesabından paylaştığı bir videoda konuyla ilgili açıklama yaptı. Uca paylaşıma "4.5 saat sonra özgürüm. Bakın gözaltına alınma sebebim neymiş!" notunu düştü.

Metin Uca"Sevgili dostlar merhaba. 4.5 saatlik bir gözaltı sonrası yine sizinle birlikteyim. Olay şu; 21 Ağustos 2022 tarihinde Edremit'teki gösterim esnasında, oynadığım oyunda, oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155'e başvurup 'Devlet büyüklerine hakaret ediliyor' demesi sonrası gözaltına alınmışım. Çünkü UYAP'ta da gözükmüyor. Olay aslında şu; Stefanos Yerasimos'un yazdığı Sultan Sofraları kitabında geçen ve Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp Diyanet İşleri Başkanı'na 'Siz yasak diyorsunuz, ama benim ecdadım deniz kabuklusunu bayılarak yiyor, kime inanayım' sorusunu devlet büyüklerine hakaret, halkı kin ve nefrete sürüklemek olarak değerlendirmişler. İfademi verdim sayın savcı bunun bir gösteri olduğunu anladı ve şimdi özgürüm. Her şey için, desteğiniz için, benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Uca'nın ifadesinin alınması için 16 Eylül ve 30 Kasım 2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şüpheli, iki kez ifadeye geleceğini belirtmesine rağmen ifade vermeye gelmemesi üzerine hakkında çıkarılan ifade almaya yönelik yakalama kararı doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemleri devam etmektedir." bilgisi verildi.