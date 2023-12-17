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İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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İstanbul'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen Büyük Filistin Yürüyüşü gerçekleştirildi. Vatandaşlar Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katıldı ve Filistin'e destek sloganları attı. İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin temsili cenazelerin bulunduğu meydanda konuşmalar yapıldı. İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Gazze'nin yerle bir olduğunu ve suyla ilacın tükendiğini belirtti. Gazzelilerin dua, gösteri yapma ve İsrail mallarını boykot etme çağrısında bulunduğunu aktardı. İslam ülkelerinin liderlerine de seslenen Atalay, Gazze halkının gıda ve ilaç yardımı taleplerini iletti. Yürüyüş, Beyazıt Camisi'nden Saraçhane Parkı'na kadar devam etti.

İstanbul'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze'ye destek için "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ve "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek", "Özgürlük yakındır" yazılı pankartlarla yürüyüşe başladı.

"İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atarak tekbir getiren grup Üsküdar Meydanı'nda toplandı.

Türkçe ve İngilizce İsrail aleyhine pankartlar açılan meydana, ayrıca İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenleri temsilen kanlı kefene sarılmış cenazeler konuldu.

" Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi durumundadır"

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze halkının bu direnişle bütün dünyaya "Allah'a teslim olanın O'ndan başkasının önünde boyun eğmeyeceğini" bir kere daha gösterdiğini söyledi.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ise Gazze halkını selamlayarak başladığı konuşmasında, 72 gündür bombardımanın sürdüğünü, Gazze'nin yerle bir olduğunu ve suyla ilacın tükendiğini anlattı.

İsrail, Amerika ve İngiltere'nin Gazze'de katliam yapmaya devam ettiğini belirten Atalay, "2008'den bugüne kadar Gazze 5. savaşını yaşıyor ve 17 senedir Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi durumundadır." dedi.

Gazzelilerin 3 isteği olduğunu aktaran Atalay, " 'Bize dua edin' diyorlar, dua müminin silahı. İki, 'gösteriler yapın bulunduğunuz ülkelerde, pes etmeyin.' Üç, 'Boykot edin.' Yani İsrail mallarını tüketmemeye gayret edin." diye konuştu.

İslam ülkelerinin liderlerine de seslenen Atalay, Gazze halkının, hükümetlerden ve iktidarlardan, Mısır'daki Refah Kapısı'ndan gıda, ilaç ve su girmesini sağlamalarını istediklerini kaydetti.

Program, İLAM Akademi İslami İlimler Koordinatörü Muhammed Okumuş'un yaptığı duayla sona erdi.

Beyazıt Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş

Grup daha sonra Beyazıt Camisi önünde, "Gazze İçin Tek Yürek Tek Ses" sloganıyla bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüşe katılan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü. Gruptakiler burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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