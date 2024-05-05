İstanbul'da düzenlenen Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Çocuk Go Turnuvası minik öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı

Baltalimanı Japon Bahçesi'nde düzenlenen "6. Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Çocuk Go Turnuvası"nda minik öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Japon Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklama yapan kültür ateşe yardımcısı Rina Hachisuka, açık havada düzenledikleri turnuva kapsamında yaklaşık 100 öğrencinin "Go" oyunu oynadığını söyledi.

Turnuvanın 6. kez gerçekleştirildiğini dile getiren Hachisuka, "Her sene artıyor bu sayı. Çocukların go oyununa çok ilgisi var. Uzak Doğu kültürü aslında, Japonya'daki Uzak Doğu kültürüne ilgi de çok." dedi.

Go strateji oyununun Japonya'da hem okullarda hem de okul dışında oynandığını belirten Hachisuka, Türkiye'deki çocukların anime, manga, geleneksel tiyatro ve Japonca'ya ilgi gösterdiklerini, bu oyun sayesinde Japon kültürünü de öğrenmiş olduklarını kaydetti.

Hachisuka, 5 Mayıs'ın Japonya'da "çocuk bayramı" olarak kutlandığını anımsatarak, "Böyle bir günde çocuklarla beraber bir etkinlik yapabildiğimiz için çok mutlu olduk. Bu sene Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yıldönümü. Bu etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmesini diliyoruz." diye konuştu.

"Vurgumuz kazanmaktan ziyade yeni arkadaşlıklar edinmek"

İstanbul Go Okulu kurucusu ve go eğitmeni Mehmet Emin Barsbey ise Uzak Doğu kökenli klasik bir strateji oyunu olan gonun Çin, Japonya ve Kore'de yaygın olduğunu belirterek, "Basit kuralları olan bir oyun ama olasılık ve karmaşıklık olarak satranç dahil bildiğiniz klasik oyunlar içinde en karmaşık olanı." dedi.

Oyunun aynı zamanda bir kültür, gelenek, disiplin ve düşünme biçimi olarak Uzak Doğu'da çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Barsbey, "Dışarıdan bakıldığında damaya benzer ama şahsına münhasır bambaşka bir oyundur. Oynanış kurallarıyla, mantığıyla, amacıyla Uzak Doğu kültürünün felsefesini anlatır. Go kelimesi İngilizce'deki 'go' bazen karışır ama Japonca 'igo' kelimesinden gelir. Onun da çevreleme oyunu gibi bir anlamı vardır. Dolayısıyla bildiğiniz satrançla benzer bir oyun ama başka kuralları olan farklı bir oyun." ifadesini kullandı.

İlkokul ve ortaokul öğrencileriyle onları ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamak için eğlenceli bir formatta turnuva düzenlediklerine eden Barsbey, "Buradaki vurgumuz kazanmaktan, kıyasıya rekabetten ziyade yeni arkadaşlıklar edinmek. Gonun kültürüne uygun olarak rakiplere saygılı, kibar bir şekilde davranmak ve turnuva kurallarına, disiplinine uygun bir şekilde turnuvayı bitirebilmek." diye konuştu.

Japon Bahçesi'ne aileleriyle gelen çocuklar, turnuva kapsamında hem rakipleriyle yarışarak eğlendi hem de yeni arkadaşlıklar kurdu. Ayrıca üç turda yarışan öğrencilerden finale kalan sekizi, Japon Evi içerisinde geleneksel oturma düzeninde unvan maçında yarıştı.