İstanbul'da çöpe atılan otomobilin sahibi konuştu

İstanbul Başakşehir'de bir oto sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araba Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşanan ilginç olayın yankıları sürerken aracın sahibi Abdulkerim Fırat, ilk kez konuştu. Fırat yaptığı açıklamada, "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar" diyerek isyan etti.

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesine önceki sabah gelen vatandaşlar, çöp konteynerlerinin üstüne bırakılmış arabayı görünce şoke oldu. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kim tarafından ve neden bırakıldığını anlamaya çalıştı.

SİNİRLENEN ESNAF YAPMIŞ

Sanayi sitesinde kaynak işleri yapan esnafın, dükkanının önüne araba park edilmesine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Site yönetimini durama el atarak aracı tekrar forklift ile indirtti ve sahibine ulaşılamayan otomobili otoparka çektirdi.

"BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"

Show Haber'in haberine göre aracı çöp konteynerına bırakılan Abdulkerim Fırat, yaşanan olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir Şahin değil de lüks bir araç olsaydı bunu yapamazlardı. Benim aracımı hor görerek bunu yaptılar. Aracın alt tabanında ezilmeler oldu tabi, şikayetçiyim."