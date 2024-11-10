İstanbul'da Atatürk İçin Anma Törenleri Düzenlendi

İstanbul'daki bazı belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında düzenledikleri törenlerle andı.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene, Kaymakam Bahri Tiryaki, Belediye Başkanı Esin Köymen, Garnizon Komutanı Albay Tahir Kuşadalı ile ilçedeki gaziler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Belediyenin öncülüğünde Küçükyalı Sahili'nde toplanan vatandaşlar da oluşturdukları saygı zinciri ile Atatürk'ü anarken, dalgıçlar "Atatürk'ün Gözleri" tablosunun bez afişe basılı halini Türk bayraklarıyla denizden çıkararak saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Üsküdar'daki tören ise Kaymakam Adem Yazıcı ile Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Selimpaşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Üsküdar Sahili boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla saygı zinciri oluşturan vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Denizde hazır bekleyen Valide Sultan Gemisi, sirenleriyle saygı zincirine eşlik etti.

Kadıköy'de 6,5 kilometrelik "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri'nin her sene düzenlediği "Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı arasındaki 6,5 kilometrelik sahil yolunda el ele tutuşarak bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve eşinin katıldığı saygı zincirinde 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı zincirine denizden yelkenliler, kanolar ve tekneler de sirenlerini çalarak katılırken, dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı.

Anmada, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı "BAK Kadıköy" da yer alırken, belediyenin yaklaşık 200 kişiden oluşan gönüllüleri de dev sonsuzluk simgesi oluşturdu.

İstiklal Caddesi'nde Atatürk'ün sesi yayınlandı

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle Beyoğlu Belediyesi farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Belediye Başkanı İnan Güney, belediye çalışanları ve vatandaşlar, Atatürk'ün okuduğu "10. Yıl Nutku" eşliğinde Taksim Anıtı'ndan Galatasaray Lisesine kadar yürüdü.

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi boyunca kurduğu hoparlör sistemi ile Atatürk'ün sesini yayınladı.

Atatürk Evi Müzesi'ne karanfil bırakıldı

Avcılar'daki Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na ilçe protokolünce çelenk konuldu. Saat 09.05'te saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve vatandaşlar, Ambarlı'daki Atatürk Evi Müzesi'nde, 10 Kasım'a özel Atatürk'ün anısına düzenlenen odaya karanfil bıraktı.

Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda da anma töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te saygı duruşu ile başlayan programda İstiklal Marşı okundu. Tören, ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla son buldu.