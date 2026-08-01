İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programı düzenlendi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Biliyoruz ki Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadığında, Allah'ın izniyle dünyada da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Adalet, insanlık, hak ve hukuk düzeni yeryüzüne yeniden hakim olacak." dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde partinin İl Danışma Meclisi programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda konuşan Büyükgümüş, mücadelelerini geleceğe taşımak için son sürat çalıştıklarını belirterek, "Dünyada güç ilişkileri yeniden tanımlanırken, haksızlıklar, hukuksuzluklar, insana dair ne kadar değer varsa hepsi ayaklar altına alınıyorken, Türkiye'nin varlığı, liderimizin varlığı tüm insanlığa umut oluyor." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı olduğunu, yola çıktıkları ilk günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği iki önemli mesajın kendilerinin hem duruşunu hem de istikametini tayin ettiğini aktaran Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diyerek başlattığınız bu yolda, vesayetle mücadele ederek küresel hegemonların Türkiye'ye dair oyunlarını birer birer boşa çıkararak yolumuza devam ettik. Devletle millet arasına koyulmak istenen bütün engeller, bütün duvarlar, adeta sessiz devrimler diyerek ifade edilen, başardığımız kapsamlı reformlarla geride kaldı. Bunca yol kat etmişken, bunca mesafeyi başarmışken, asla ve asla yolsuzlukla, ahlaksızlıkla, arsızlıkla donatılmış bir karanlığın bu kutlu aydınlığı ele geçirmesine müsaade etmeyeceğiz."

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diye bir söz verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ki hayata geçirdiğimiz büyük dönüşümle birlikte bir karabasan gibi bu toplumun üzerine çökmeye çalışan her türlü vesayet girişimi geride kaldı. İnşallah 2028 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde liderliğinizde ve adaylığınızda ortaya koyacağımız başarı ve seçim zaferi inşallah bu yeni dönemin kapılarını sonuna kadar aralayacaktır. Biz biliyoruz ki Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadığında, Allah'ın izniyle dünyada da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Adalet, insanlık, hak ve hukuk düzeni yeryüzüne yeniden hakim olacak."

Aralarına yeni katılan belediye başkanlarına, meclis üyelerine teşekkür eden Büyükgümüş, yeni üyelerle birlikte hizmet aşklarını sahada çok daha kararlı şekilde hissettireceklerini söyledi.

"Hizmeti artırarak yolumuza hep birlikte devam edeceğiz"

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuşmasında, Türkiye'nin kalbinin İstanbul olduğunu, ancak bu aziz şehrin son 7 yıldır vizyonsuzluğun girdabında zaman kaybettiğini belirtti.

İstanbul'un reklam bütçeleriyle sosyal medya algılarıyla yarı zamanlı mesailerle yönetilemeyeceğini dile getiren Özdemir, "Onlar sadece bahane üretirken, İstanbul'un caddeleri, metrosu, trafiği imdat çağrısı veriyor, çevre sorunları baş gösteriyor, kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşımız karşısında sadece bir duvar görüyor. Oysaki İstanbul'un kaybedecek tek bir saniyesi bile yok. İstanbul beklemez, İstanbul ihmal edilmeye gelmez." diye konuştu.

Hizmet yolculuğuna AK Parti kadrolarında devam etme kararı alan İstanbul gönüllüsü yeni yol arkadaşlarına "Milletin ocağına, Türkiye kitabına hoş geldiniz." diye seslenen Özdemir, "Sizlerle birlikte, 'İstanbul beklemez' diyerek, bu emanet şehirdeki hizmeti artırarak yolumuza hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Özdemir, 7 Şubat 2025'ten bu yana görev süresi boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bu dönemin İstanbul'da yeni bir şahlanış dönemi olduğunu, geçen yıl partiye 150 bin yeni üye kazandırdıklarını, bu yıl hedeflerinin ise 230 bin yeni üye olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de milletin büyük teveccühüyle birlikte yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini kaydeden Özdemir, 2029 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerinin sayısını daha da artıracaklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hep birlikte hediye edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA