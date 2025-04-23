İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Artçı Sarsıntılar Sürüyor

İSTANBUL'da saat 12.49'da Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen ve 13 saniye süren depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre 12.51'de 5,9, 13.02'de 4,9, 13,46'da 4,0, 15.12'de 4,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.Artçı sarsıntılar sürerken evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Vatandaşların park ve bahçelerdeki bekleyişi sürerken o anlar havadan görüntülendi. 6,2'lik depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

İlk deprem saat 12.13'te 4,0 büyüklüğünde kaydedildi. Ardından 12.49'da merkezi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 12.51'de 5,9, 13.02 ve 15.12'de ise 4,9 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Art arda meydana gelen depremlerin ardından iş yerlerinde ve evlerinde bulunanlar panikle dışarı çıktı. Deprem anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerinden ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Vatandaşların park, bahçe ve açık alanlardaki bekleyişi sürüyor. Kimileri banklarda otururken kimi vatandaşlar ise çadır kurarak beklemeye başladı.

'TEKİRDAĞ, YALOVA, BURSA, BALIKESİR'DE YOĞUN HİSSEDİLMİŞTİR'

AFAD'tan depremin ardından yapılan ilk açıklamada "Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem Marmara bölgesinde de hissedilen depremle akşam saatlerinde de açıklama yapıldı. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, " Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir.Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır.İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır.Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

'OKUL BAHÇELERİ, SPOR SALONLARI VE CAMİLER AÇIKTIR'

Diğer yandan, İstanbul Valiliği'nden 6,2 büyüklüğündeki deprem ve süren artşçı sarsıntılarla ilgili açıklama geldi. Valilik açıklamasında, "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." denildi.

KANDİLLİ'DEN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU: DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİKLİĞİ GÖZLEMLENMİŞTİR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden de depremle ilgili ön değerlendirme raporu yayınlandı. Raporda, "23 Nisan 2025 tarihinde Silivri Açıkları-Istanbul (Marmara Denizi) (40.8508 K 28.2330 D) merkez üssünde yerel saat ile 12: 49'da aletsel büyüklüğü ML 6.1 - Mw 6.0 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 13.1 km olup sığ odaklı bir depremdir. İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Istanbul Silivri istasyonunda 3 cm, Tekirdağ Marmara Ereğlisi istasyonunda 2 cm, Balıkesir Erdek istasyonunda 6 cm, Yalova Esenköy istasyonunda 4 cm deniz seviyesi değişikliği gözlenmiştir. Bu gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

AFAD verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12,51'de 5,9, 13.02'de 4,9, 13.46'da 4,0, 15.12'de 4,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Son olarak 16.57'de Silivri merkezli 1,5, 18.09'da ise Büyükçekmece merkezli 1,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.