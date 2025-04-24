İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İSTANBUL'da Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem anları hem cep telefonları hem de güvenlik kameralarına yansıdı. Bağcılar Yüzyıl mahallesinde deprem sırasında panik yaşayan çalışanlar 1'inci katın penceresinden atlayarak kaçtı.Bir başka görüntüde ise, Beylikdüzü'nde depremden kaçan 2 kişiden birinin depoya diğerinin sokak kapısına doğru kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem anları hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı. Bağcılar, Başakşehir, Avcılar ve Güngören'de kaydedilen ilginç anlar kameralara yansıdı.

1'İNCİ KATIN PENCERESİNDEN ATLADILAR

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde deprem sırasında yemek yiyen çalışanlar pencereye yönelip 1'inci kattan atlayarak dışarı çıktı. Bu sırada bazı kişiler ise merdivenlerden inip binayı terk etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BİRİ DEPOYA BİR SOKAK KAPISINA KOŞTU

Başakşehir'de bir kişi deprem olduğu sırada vatandaşlar kaçarken, yerinde oturup çevresine baktı. Oturanın kişinin sakin hali kameralara yansıdı. Güngören'de iş yerindeyken depreme yakalananlar ağzında sigarayla dışarıya koştu. Güngören Merter'de ise depreme yakalanan vatandaşlar koşarak dışarıya çıktı.Beyoğlu'nda ise deprem sırasında iş yerinde olan 2 kişiden biri depoya diğeri sokak kapısına doğru koştu. Son görüntüde ise, Beylikdüzü'nde bir kişi iş yerine girmeye çalıştığı sırada depremin sesiyle irkiliyor. Ardıdan da iş yeri depremde uzun süre sallanıyor