Üç damarı kapalı hasta küçük kesiyle tedavi edildi

İstanbul'da göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 3 damarı kapalı olduğu tespit edilen 58 yaşındaki hasta, küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle yapılan bypassla sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan Murat Zengi, göğüs ağrısı şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu.

Buradaki tetkiklerin ardından koroner anjiyografi yapılan Zengi'nin 3 damarının kapalı olduğu belirlendi.

Zengi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, Op. Dr. Osman Fehmi Beyazal, Op. Dr. Mustafa Karaarslan ile ekibi tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 8 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen, 6 saat süren ameliyatta, Zengi'nin göğüs kafesi açılmadan kapalı 3 damarı bypassla açıldı.

"Amaç bütüncül tedavi sağlamak"

Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, AA muhabirine, dünyada kalp ve damar cerrahisinin yavaş yavaş şekil değiştirdiğini, minimal invaziv ve endovasküler girişimlerin arttığını söyledi.

Türkiye'deki cerrahların da bu değişime adapte olduğunu belirten Yanartaş, küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatlarının farklı yöntemleri bulunduğunu anlattı.

Prof. Dr. Yanartaş, minimal invaziv ameliyatını uygun hastalara yaptıklarını dile getirerek, "Amacımız yalnızca küçük kesiyle ameliyat yapmak değil, amaç bütüncül tedavi sağlamak. Bu hastamızda üç damar tıkanıklığı vardı. Hastaya koltuk altından üç damar bypassı gerçekleştirdik. Ayrıca kasıktan açılan ayrı bir kesiyle de hastayı pompa cihazına bağladık. Hasta yoğun bakımdan hemen çıkarak taburcu oldu. Çok hızlı toparladı, hayata çok hızlı atıldı." diye konuştu.

"Darlıklara müdahale ederek 3 damarına bypass yaptık"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Beyazal ise hastanın ilk olarak göğüs ağrısı şikayetleriyle kardiyoloji kliniğine başvurduğunu söyledi.

Tetkikler sonucunda koroner anjiyografi kararı verildiğini belirten Beyazal, anjiyoda kalp damarlarının üçünde ciddi daralmalar saptandığını kaydetti.

Beyazal, "Kardiyoloji bölümü tarafından anjiyoyla açılması değerlendirildi ama buna uygun olmadığı ve bypass yapılması gerektiğine karar verildi. Bu nedenle bize danışıldı. Biz de hastayı değerlendirdik ve ameliyat kararını aldık." dedi.

Her hastada olduğu gibi burada da küçük kesiyle ameliyat yapılıp yapılamayacağını değerlendirdiklerini aktaran Beyazal, tetkikler sonucunda ameliyatın açık yöntem yerine küçük kesiyle yapılabileceğine kanaat getirdiklerini anlattı.

Beyazal, risklerin anlatıldığı hastanın bu yöntemi kabul ettiğini dile getirerek, "Hastaya göğüs kafesini açmadan, yani göğüs iman tahtasını kesmeden sadece meme altından yaklaşık 8 santimlik küçük kesiyle bypass ameliyatını yaptık. Sadece tek damarını değil, kalbindeki tüm damarlarındaki darlıklara müdahale edip, 3 damarına bypass yaptık." bilgisini verdi.

İlk etapta bypass ameliyatına itiraz etti

Ameliyatla sağlığına kavuşan Murat Zengi de tetkiklerde 3 damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Doktorunun kendisine bypass ameliyatı olması gerektiğini söylediğini aktaran Zengi, ilk etapta ameliyata itiraz etmesine rağmen daha sonra bunu kabul ettiğini ifade etti.

Yoğun bakımda 1 gün kaldıktan sonra servise çıkarıldığını dile getiren Zengi, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.