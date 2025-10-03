Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesinde yer alan kararlara göre, İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Bulut atandı.