İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesine göre İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez olurken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Bulut getirildi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesinde yer alan kararlara göre, İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Bulut atandı.

