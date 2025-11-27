İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında eğitimci, şair ve yazarlar kabirleri başında anıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy, Samiha Ayverdi, Prof. Dr. İlhan Varank, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Sezai Karakoç kabirleri başında düzenlenen programlarla anıldı.

Sultangazi Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Öğrenciler "Uyan" adlı şiiri seslendirirken, Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy'un "Kur'an'a Hitap" şiirini okudu.

Bağcılar Anafartalar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri de ziyarette yer alarak, İstiklal Şairi'nin kabri başında dua etti.

Program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserlerine ilişkin yapılan kısa bilgilendirmenin ardından sona erdi.

Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de şair ve yazar Sezai Karakoç ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan kabirlerini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

Program kapsamında, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Gülhane'de bulunan kabri de ziyaret edildi. Ziyarete, Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademi Koordinatörlerinden Zehra Esra Balkan, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim mirasının öğrenciler tarafından anlaşılmasının önemine değinerek, "Onun kültürümüze katkısı çok kıymetli. Yaptığı bütün çalışmaları takip ediyoruz. Değerli hocamız nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında mütefekkir yazar Samiha Ayverdi de Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen anma programında, Kur'an-ı Kerim okunarak Ayverdi için dua edildi.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, gelecek nesillere yol gösteren eğitimcileri, mütefekkirleri, aydın ve yazarları kabirleri başında andıklarını söyledi.

Bugün de 32 yıl önce yaşamını yitiren Samiha Ayverdi'yi anmak için kabri başında bir araya geldiklerini belirten Yentür, şunları söyledi:

"Bir insanın fiili olarak derse girmesi gerekmez. Yazdıklarıyla, yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla da topluma örnek teşkil eder, gençlere yol açar. Bu da toplumsal öğretmenliktir. Samiha Ayverdi Hanımefendi de böyle bir insandı. Yaptıklarıyla, eserleriyle, Türkçeye kattıklarıyla, insan yetiştirme gayretiyle, mütevazı yaşamıyla, tasavvufi yönüyle aydın bir insan, toplumsal bir lider."

Zeytinburnu'nda Samiha Ayverdi'nin kendi adını taşıyan bir okul bulunduğunu anımsatan Yentür, öldükten sonra da unutulmamanın mutluluk verici olduğunu, kalplerde ve ruhlarda yaşamaya devam etmesi yönüyle de öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirdi.