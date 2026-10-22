İstanbul'da 20 bin öğrenci için Demokrasi ve Özgürlükler Adası protokolü imzalandı

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İstanbul Valiliği himayesinde yürütülen, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 20 bin öğrencinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etmesini öngören "Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde" projesinin yeni dönem protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İlim Yayma Vakfı, VakıfBank, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Birun Ada Otelcilik işbirliğiyle hayata geçirilen projenin yeni dönem protokol imza töreni Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, projenin sahibi İlim Yayma Vakfının eğitimin her kademesinde fiziki ihtiyaçların ve iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Projenin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Sadece finans bulmak işi çözmüyor, gerçekten bunu yönetmek için de sevmek, sahiplenmek lazım. Tabii sevmek, sahiplenmek önemli ama finans boyutu en az onun kadar önemli." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın gençlerin milli irade ve demokrasi bilincini geliştirmesi açısından önemli bir mekan olduğunu ifade etti.

Yassıada'da yaşananların milli iradenin kesintiye uğramasının hafızalardaki karşılığı olduğunu dile getiren Yentür, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin milletin vicdanında kapanmayan bir yara olarak kaldığını söyledi.

Yentür, "Yassıada ise bu iradenin vurulduğu kesintinin hafızamızdaki adıdır. 21-27 Mayıs 1960'da Yassıada'da yaşananlar, hukukun güvencesini kaybeden bir toplumun nasıl ağır bedeller ödeyebileceğini göstermesi adına son derece üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret eden gençlerin tarihin gerçekleri üzerine düşündüğünü aktaran Yentür, "Onlara bırakmak istediğimiz miras, hakikati araştıran, haksızlık karşısında susmayan, millet iradesini aziz bilen bir şuurdur." dedi.

Yentür, tarih öğretiminde öğrencilerin yalnızca bilgileri ezberlemesinin yeterli olmadığını, geçmişte yaşananların insanlar ve toplum üzerindeki etkilerinin anlaşılması gerektiğini, tarih bilincinin gelişmesinde mekanla kurulan temasın önemli olduğunu belirterek, "Bu sebeple İstanbul'un tarihi ve kültürel birikimini çocuklarımızın eğitim yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şehrimizin hafızasını gençlerimizin öğrenme tecrübesiyle buluşturmayı önemsiyoruz. İstanbul bir açık hava müzesi olduğu kadar, aynı zamanda bir açık hava dersliğidir." diye konuştu.

"Öğrenciler yakın tarihin önemli dönüşüm noktasıyla ilgili bilgi sahibi olacak"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise projeyi geçen sene dönem sonuna doğru düşünüp hayata geçirdiklerini ve bu sene projeye daha erken başladıklarını söyledi.

Bu sene de 20 bin 9. ve 10. sınıf öğrencisinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na giderek yakın tarihin önemli dönüşüm noktasıyla ilgili bilgi sahibi olacaklarını kaydeden Erdoğan, "İstanbul'daki ilgili yaş grubunun aslında yüzde 5'ini aşağı yukarı teşkil ediyor. Ümit ediyorum ki giden arkadaşlarımız gitmeyen arkadaşlarına da anlatacaklar ve belki de kendi imkanlarıyla adaya gidenlerin sayısı artmış olacak." dedi.

Erdoğan, çoğu vatandaşın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın farkında olmadığını dile getirerek, "15 Temmuz'u yaşadık. O zaman geriye dönüp 28 Şubat'ı da 80 darbesini de 71 muhtırasını da 60 darbesini de yeni nesillerin iyi bilmesi, anlaması lazım. Böyle şeylerin yeniden tekrar etmemesinin önündeki en büyük güvence o toplumsal bilinç düzeyi, toplumun bu konudaki duyarlılığı ve dirayeti olacaktır." ifadesini kullandı.

Protokolün hayırlara vesile olmasını dileyerek, paydaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Her sene proje gelecek. Ümit ediyorum ki bunun peşinde geziye katılan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin belki geziyle ilgili kısa filmleri, resimleri, şiirleri, kompozisyonları olabilir, bunları yarıştırarak onlara ödüller vererek biraz daha bunu nitelikli hale getirmenin de çalışmasını inşallah yaparız." diye konuştu.

"Proje gençlerin tarih bilinci kazanması açısından önemli"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç de projenin gençlerin tarih bilinci kazanması ve özgürlüğün önemini kavraması açısından değerli olduğunu belirterek, özgürlük kavramının yalnızca vatan ve devletin bağımsızlığıyla sınırlı olmadığını, bireylerin bağımlılıklardan uzak yaşamasını da kapsadığını ifade etti.

Özgürlüğün öneminin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak özgürlük dendiğinde sadece toprağın, devletin, vatanın özgürlüğünün akla gelmediğini, aynı zamanda midenin, bedenin, gençlerin, çocukların, fikrin, ruhun özgürlüğünün de akla geldiğini söyledi.

Dinç, Yeşilay'ın projeye dahil edilmesinin özgürlük kavramını farklı boyutlarıyla ele alan bir yaklaşımın örneği olduğunu, gençlere bağımlılıklardan korunma konusunda bilgi aktardıklarını kaydederek, "Bizler genç kardeşlerimizle beraber 45 dakikalık yolculuk esnasında bedenlerini nasıl özgür olarak tutabilirler, nasıl koruyabilirler, bütün bağımlılıklara karşı hangi mekanizmalara, hangi bilince, hangi bilgiye sahip olabilirler, bunlarla alakalı Yeşilay'ımızın 106. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle oluşturduğu bilgiyi paylaşıyoruz." dedi.

Konuşmalarının ardından İstanbul Valisi Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Dinç, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak protokolü imzaladı.

Yeni dönemde 20 bin öğrenci adayı ziyaret edecek

Proje kapsamında, 26 Ekim 2026-30 Haziran 2027 tarihlerini kapsayan yeni dönemde, İstanbul'daki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 20 bin öğrencinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etmesi hedefleniyor.

Yeni dönem programında öğrenciler, uzman rehberler eşliğinde 27 Mayıs Müzesi, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ile Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret edecek. Adadaki açık hava eserleri, anıtlar ve diğer tarihi, kültürel alanlar da gezi programında yer alacak.

Öğrencilerin belgeler, anlatımlar ve mekanın tarihi dokusu aracılığıyla yakın tarihe ilişkin bilgilerini derinleştirmeleri amaçlanıyor. Program kapsamında öğrencilere tarih bilincini destekleyecek kitaplar da hediye edilecek.

Protokol kapsamında geziler, gönüllülük esasına göre, veli izinleri alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri aksatılmadan ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilere öğretmenleri de eşlik edecek.

İstanbul Valiliği çalışmaların genel koordinasyonu ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kurumlararası işbirliğini desteklerken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulların bilgilendirilmesi, öğrenci ve öğretmen katılımının organizasyonu, faaliyetlerin takibi ve denetimini yürütecek.

VakıfBank, protokolde belirlenen deniz ulaşımı, rehberlik ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik giderleri karşılayacak. İlim Yayma Vakfı, organizasyon ve tarih bilincini destekleyen içeriklere katkı sunacak. Yeşilay eğitim çalışmalarını yürütürken, Birun Ada Otelcilik de deniz ulaşımı ve adadaki gezi hizmetlerini sağlayacak.

Kaynak: AA