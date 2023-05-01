'İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor' başlıklı haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bazı konfederasyonların öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti, sendika, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda kutlandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bazı konfederasyonların öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti, sendika, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, farklı saatlerde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak, basın açıklaması yaptı.

Sivil Memurlar Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası yönetici ve üyeleri de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak, açıklamalarda bulundu.

HAK-İŞ üyeleri Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

DİSK'e bağlı Türkiye Devrimci Kara, Hava, Demiryolu İşçileri Sendikası üyeleri de Fatih'teki Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelerek Saraçhane Parkı'na yürüdü. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası ve Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası üyelerinin de destek verdiği yürüyüş sonrasında basın açıklaması yapıldı.

Nakliyat-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıp, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlamaların adresi Maltepe Etkinlik Alanı oldu

İstanbul'da DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) öncülüğünde düzenlenen kutlamaların adresi Maltepe Sahil Etkinlik Alanı oldu.

Maltepe Sahili'nde Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir otelin önü ile İdealtepe tarafında belirlenen alanlarda sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan katılımcılar, iki koldan etkinlik alanına yürüdü.

Katılımcılar, ellerindeki pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde kutlamaların yapılacağı alana ulaştı. Yürüyüş sırasında bazı gruplar davul-zurna çalarken, bazı katılımcılar da çeşitli sloganlar attı, marşlar söyledi.

Yürüyüşün ardından vatandaşlar, oluşturulan kontrol noktalarından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına alındı.

Alanda yapılacak kutlamalar için dev bir sahne kuruldu. Program öncesinde katılımcılar, çalan şarkılar eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlikte, 1 Mayıs sanatçı korosu çeşitli marşlar söyledi.

Etkinlikte, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TDB Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tarık İşmen konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurumların "1 Mayıs ortak metni" Türkçe, Kürtçe ve Arapça okundu. Metnin okunmasının ardından katılımcılar etkinlik alanından ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal caddelerine kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin verildi. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabildi.

Atlı ve köpekli polis ekipleri de güvenlik tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.

Caddede bulunan birçok esnaf iş yerlerini açmazken, sakinliği fırsat bilen bazı dükkan sahipleri ise temizlik yaptı.

Polis bazı gruplara müdahale etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, kentin çeşitli noktalarında izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyen gruplara müdahale eden polis, 170 kişiyi gözaltına aldı.

İmam Adnan Sokağı'ndan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis ekipleri müdahale etti.

Beşiktaş'ta ara sokaklardan Barbaros Bulvarı'na çıkarak Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluşu Partisi üyelerine de izin verilmedi. Grubun eylemi nedeniyle Barbaros Bulvarı Levent istikametinde trafik bir süre durdu.

Beşiktaş Çarşı'da toplanan ve ellerindeki pankartla Taksim'e doğru yürüyüş yapmak isteyen Umut-Sen üyesi bir grubun geçişine polis izin vermedi.

Öte yandan, Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki kutlamalara katılmak için sahil yolunda yürüyüş yapan "Partizan" isimli gruba, açılan yasa dışı pankart nedeniyle polis müdahale etti. Polis, direnen gruba karşı biber gazı kullandı. Bu sırada gruptakilerin saldırdığı polis otobüsünün camları kırıldı. Polis, pankartlara el koydu.