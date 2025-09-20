Istanbul Comics and Art Festival 2023 Kadıköy'de Başladı

Türkiye'nin çizgi ve görsel sanatlar alanındaki kapsamlı festivali "Istanbul Comics and Art Festival" (ICAF), Kadıköy'de başladı.

Dream Sales Machine organizasyonuyla bu sene 9. kez düzenlenen festival, yarın akşama kadar Moda-Cevizlik'te devam edecek.

Bu yıl "oyun" temasını işleyen festivalde çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı gibi disiplinler oyun kavramı etrafında yeniden yorumlanıyor.

Festival boyunca ziyaretçiler, çizgi roman dükkanları, yayınevleri, fanzin ve bağımsız yayınların stantlarını gezebilecek. Ayrıca atölyeler, söyleşiler, canlı çizimler, mural ve grafiti çalışmalarına katılabilecek.

Bu yıl bağımsız sanatçılara da geniş bir alan ayıran festival, deneyimli sanatçıların yanı sıra yeni üretmeye başlamış sanatçıların çalışmalarına da görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.

Katılımcı sanatçılar ve sanatçı stüdyolarından Big Baboli, Flashmarket, Tahtoy, Dirt Cake Studio, Selin Çınar, Uçman Balaban, Biğkem Karavus, Mert Tügen, Kadir Çıtak ve Maya Oğuz'un arasında olduğu 100 isim festival alanında eserlerini sergileyecek.

Festival kapsamında koleksiyoner İlker Aksungar, çizgi roman sanatçısı Devrim Kunter, Toyart.ist projesi, Emre Karacan ve Murat Kalkavan söyleşileri gerçekleştirilecek.

Festival sahnesinde bugün Yangın, yarın da Hav Hav! grubu sahne alacak.