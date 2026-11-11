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Fırtınada sürüklenen terk edilmiş gemi İstanbul'da karaya oturdu! Sahil Güvenlik inceleme başlattı

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Fırtınada sürüklenen terk edilmiş gemi İstanbul'da karaya oturdu! Sahil Güvenlik inceleme başlattı Haber Videosunu İzle
Fırtınada sürüklenen terk edilmiş gemi İstanbul'da karaya oturdu! Sahil Güvenlik inceleme başlattı
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İstanbul Çatalca'daki Ormanlı Sahili'nde bir geminin sürüklenerek karaya oturduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, fırtınanın da etkisiyle sahile vuran geminin mürettebatı tarafından daha önce terk edildiğini belirledi. Geminin bölgeye nasıl sürüklendiği ve teknik durumu inceleniyor.

Çatalca'da mürettebatı tarafından terk edildiği öğrenilen gemi, fırtınanın da etkisiyle Ormanlı Sahili'nde karaya oturdu. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemide inceleme başlattı.

MÜRETTEBATI GEMİYİ DAHA ÖNCE TERK ETMİŞ

Çatalca Ormanlı Sahili'nde bir geminin sürüklenerek karaya oturduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin mürettebatı tarafından daha önce terk edildiğini belirledi. Ekipler, geminin iç kısmında ve çevresinde inceleme yaptı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Geminin bölgeye nasıl sürüklendiği ve teknik durumunun belirlenmesi için başlatılan incelemenin Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Kara:

Yunanlilar cikarma yapsa haberimiz olmayacak demek ki!

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