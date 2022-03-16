"İstanbul Çadırı", Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Bakan Kurum'un katılımıyla açıldı - Haberler

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"İstanbul Çadırı", Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Bakan Kurum'un katılımıyla açıldı

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022 kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) önderliğinde kurulan İstanbul Çadırı'nın açılılını gerçekleştirdi.

İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022 kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) önderliğinde kurulan İstanbul Çadırı'nın açılılını gerçekleştirdi.

İstanbul Çadırı , Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Bakan Kurum'un katılımıyla açıldı

İstanbul Çadırı , Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Bakan Kurum'un katılımıyla açıldı

İstanbul Çadırı , Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Bakan Kurum'un katılımıyla açıldı

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Maliye Bakanı, İstanbul, Fransa, Güncel, Haberler

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